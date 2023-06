Barcelona znalazła następcę Roberta Lewandowskiego. Jest jeden problem

FC Barcelona chce Rasmusa Hojlunda

Być może do Barcelony wróci Pierre Emerick Aubameyang , ale Katalończycy szukają także zawodnika, który byłby inwestycją w przyszłość. Wybór padł na Rasmusa Hojlunda z Atalanty Bergamo , który nazywany jest także młodym Erlingiem Haalandem , ze względu na zbliżoną charakterystykę gry.

20-letni Hojlund w tym sezonie Serie A zdobył dziewięć bramek i miał cztery asysty. Do tego błysnął dojrzałą grą, co przyciągnęło zainteresowanie czołowych klubów europejskich.

"Katalończycy obserwują go od jakiegoś czasu. Duńczyk ma mocną budowę ciała i jest wysoki, dzięki czemu jest zdolny grać w różnym ustawieniu taktycznym. Takie cechy przyciągają zainteresowanie Barcelony " - pisze "Sport".

Za Hojlunda będzie trzeba jednak słono zapłacić, ponieważ umowę ma ważną aż do czerwca 2027 r. Do tego Barcelona nie jest jedynym zainteresowanym klubem, a wiele wskazuje, że młodemu napastnikowi blisko do Manchesteru United.