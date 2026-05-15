Barcelona zmienia front, to ma być następca Lewandowskiego. 100 mln euro w tle

Robert Lewandowski to bez wątpienia jedna z najistotniejszych postaci w FC Barcelona w ostatnich latach - Polak od sezonu 22/23 był bowiem dla "Blaugrany" gwarantem licznych goli i wydatnie przyczynił się do zdobywania kolejnych trofeów przez ekipę z Camp Nou.

Ten rozdział w karierze "Lewego" jednak niebawem prawdopodobnie się domknie - obecna umowa 37-latka z "Dumą Katalonii" wygaśnie wraz z końcem czerwca i nie wygląda na to, by doszło tu do prolongaty. Sam "RL9" zaś ma być o krok od przenosin do Arabii Saudyjskiej.

Lewandowski o krok od odejścia z Barcelony. Jego następcą zostanie Joao Pedro?

Już jakiś czas temu było przy tym jasne, że niezależnie od dalszych losów kapitana "Biało-Czerwonych" Barcelona postara się sprowadzić tego lata nowy numer dziewięć - i przez długi czas faworytem w tej roli był Julian Alvarez, gwiazdor Atletico Madryt, ale ta opcja zdaje się ostatnio "przygasać". Jak informuje "Mundo Deportivo" teraz numerem jeden w oczach zarządu FCB jeśli mowa o obsadzie szpicy ataku ma być Joao Pedro.

Gracz Chelsea ma za sobą naprawdę udaną kampanię w trakcie której jak na razie odnotował on 20 goli i dziewięć asyst. Jak jednak informuje dziennikarz "MD" Ferran Martinez, "The Blues" zdecydowanie nie odpuszczą łatwo Brazylijczyka.

Najważniejszy jest tu fakt, że piłkarz w swej umowie zawartej z CFC latem ubiegłego roku nie ma wskazanej konkretnej kwoty odstępnego - a zespół ze Stamford Bridge raczej nie odsprzeda go za mniej niż astronomiczne 100 mln euro.

Na korzyść Barcelony działają dwie rzeczy - sam Joao Pedro miałby być chętny na przyodzianie bordowo-granatowych barw, a Chelsea z kolei musi dokonać dość dużej sprzedaży futbolistów, by zmieścić się w zasadach Finansowego Fair Play.

Rozmowy ws. 24-latka powinny zostać skonkretyzowane po finale Pucharu Anglii, w którym "The Blues" zagrają z Manchesterem City. Pierwszy gwizdek w tym hicie wybrzmi 16 maja o godz. 16.00 - zapraszamy do śledzenia przebiegu tej potyczki wraz z Interią Sport:

