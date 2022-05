Barcelona złożyła ofertę Bayernowi za Roberta Lewandowskiego!

Z kolei "Duma Katalonii" poszukuje napastnika, który byłby gwarantem dużej liczby goli.

Jak podał "Bild" Barcelona złożyła już pierwszą ofertę za "Lewego". Wynosi ona 32 miliony euro, ale Bayern żąda podobno 40 milionów.

Xavi, trener klubu z Camp Nou, przyznał na sobotniej konferencji prasowej, że interesuje się Polakiem, ale dodał, że negocjacje z Bayernem nie będą łatwe .

Lewandowski, który gra w Monachium od 2014 roku, ma jeszcze ważną umowę z Bawarczykami przez kolejny sezon. Nie może więc odejść z Bayernu bez jego zgody. A włodarze niemieckiego zespołu mówili, że nie zamierzają puszczać piłkarza.

Wszystko pewnie będzie jednak zależeć od pieniędzy. Jeśli Barcelona zaproponuje tyle, ile będzie chciał Bayern, to kwestia dogadania się będzie bardziej możliwa.

Robert Lewandowski zastąpi Messiego w Barcelonie?

Barcelona przed rokiem straciła Lionela Messiego, który za darmo odszedł do PSG. Ma też problemy finansowe, dlatego musi rozważnie wybierać ewentualne wzmocnienia.

Lewandowski w Bundeslidze występuje od 2010 roku. Najpierw grał w Borussii Dortmund, a potem przeniósł się do Bayernu. Wygrał w niej już wszystko, co możliwe, pobił rekordy strzeleckie Gerda Muellera, triumfował w Lidze Mistrzów. Teraz pewnie chce nowych wyzwań. To w Barcelonie byłoby naprawdę duże.