FC Barcelona szuka następcy Lewandowskiego. Vitor Roque nie podołał wyzwaniu

Takim miał być sprowadzony w styczniu z Athletico Paranaense Vitor Roque. Za Brazylijczyka zapłacono około 40 milionów euro, ale okazało się, że nie pasuje on do koncepcji sztabu szkoleniowego. Braki w wyszkoleniu taktycznym i technice szybko "posadziły go" na ławce. Wystarczyło pół sezonu, a FC Barcelona zdecydowała się odesłać go na wypożyczenie do Realu Betis i nic nie wskazuje na razie na to, żeby dalej figurował on w planach klubu.