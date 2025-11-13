Jeszcze w sierpniu 2022 roku atak Barcelony na papierze prezentował się imponująco. Ledwie miesiąc wcześniej do "Dumy Katalonii" dołączył Robert Lewandowski, a w klubie byli także Memphis Depay i Pierre-Emerick Aubameyang, czyli dobry znajomy Polaka z czasów gry w Borussii Dortmund.

Głośny transfer i szybkie pożegnanie z Lewandowskim. Aubameyang musiał odejść

Transfer Lewandowskiego wywoływał ekscytację również pod względem tego, jak Gabończyk i kapitan Biało-Czerwonych będą odnajdywać się razem na murawie. Ostatecznie wiele okazji ku temu nie mieli. Tuż przed zamknięciem letniego okienka transferowego Aubameyang został sprzedany do Chelsea.

Pożegnanie z Lewandowskim, jak się okazało, było nieuniknione. FC Barcelona potrzebowała pilnie podreperować finanse, wobec czego ofertę "The Blues", opiewającą na około 12 milionów euro przyjęto z pocałowaniem ręki. Dość powiedzieć, że włodarze "Blaugrany" mogli być zaskoczeni wysokością oferty za 32-letniego wówczas napastnika z krótkim kontraktem.

Szybko okazało się, że był to fatalny ruch zarówno dla snajpera, jak i Chelsea. Na Stamford Bridge Aubameyang kompletnie się nie odnalazł i błyskawicznie się go pozbyto. Jego bilans zamknął się na 21 meczach, w których strzelił zaledwie trzy gole.

Aubameyang żałuje transferu do Chelsea. "Wielki błąd"

Po latach Gabończyk na kanale "TroopzTV" na YouTube wyznał nie bez żalu, że przenosiny do Chelsea były największym błędem w jego karierze. Ujawnił przy tym, dlaczego zdecydował się na odejście z Barcy, gdzie był uwielbiany, a do tego imponował skutecznością.

Pójście tam [do Chelsea – przyp. red.] było wielkim błędem. To był ogromny, piep*zony błąd. W tamtym czasie przechodziłem złe chwile w Barcelonie. Okradziono mój dom, tego typu rzeczy, a Barca musiała sprzedać zawodnika padło na mnie lub Memphisa

- Na stole była tylko Chelsea, więc powiedziałem "ok, odejdę dla mojej rodziny", nawet jeśli to Chelsea. Pomyślałem: ok, może będzie w porządku, w końcu Giroud przeszedł z Arsenalu do Chelsea i nie było problemu, ale ze mną było jednak inaczej - dodał Gabończyk.

Z Chelsea Aubameyang przeniósł się w lipcu 2023 roku do Olympique Marsylia. Później spędził jeszcze rok w saudyjskim Al-Qadsiah FC, skąd wrócił do francuskiego zespołu, gdzie pozostaje jednym z najskuteczniejszych zawodników w tym sezonie.

Robert Lewandowski i Pierre-Emerick Aubameyang Jose Breton AFP

Pierre-Emerick Aubameyang w barwach Chelsea BEN STANSALL AFP

Pierre-Emerick Aubameyang w barwach Olympique Marsylia FEP Newspix.pl