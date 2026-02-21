Barcelona zadecydowała. Będzie głośne rozstanie, Lewandowski już wie. Flick dokonał wyboru

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

W Barcelonie z niecierpliwością czekają, aż klub będzie mógł wydawać duże pieniądze na rynku transferowym i tym samym będzie mógł solidnie wzmocnić kadrę. Hiszpańskie media sugerują, że Blaugrana już w najbliższym okienku transferowym będzie mogła pozwolić sobie na "szaleństwo". Dlatego dyrektor sportowy i szkoleniowiec klubu mają mieć już ułożony plan na najbliższe miesiące. Ten przewiduje kilka głośnych rozstań.

Piłkarz w stroju FC Barcelony unosi dłoń w geście powitania lub pożegnania, na tle rozmytego stadionu.
Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP

Najmłodsi kibice aktualnych mistrzów Hiszpanii mogą nie pamiętać czasów, kiedy ich klub wydawał setki milionów euro na rynku transferowym. Kryzys finansowy za Dumą Katalonii ciągnie się od wielu lat i spowodowało to oszczędności na wielu polach. Przede wszystkim w proponowanych zawodnikom pensjach oraz kwotom wydawanych na nowych piłkarzy. Jednak już niebawem wszystko ma wrócić do normalności. A co za tym idzie, na Camp Nou mają trafić głośne nazwiska.

A przynajmniej tak twierdzi hiszpański "Sport". A artykule autorstwa Lluisa Miguelsanza można przeczytać, że w Barcelonie panuje przekonanie, iż przed letnim okienkiem transferowym uda się wrócić do zasady 1:1, a więc klub nie będzie miał ograniczeń w wynagrodzeniach piłkarzy oraz w kwotach wydawanych na rynku transferowym. Jednak żeby nie było zbyt pięknie, Blaugrana musi przyjrzeć się swojej obecnej sytuacji kadrowej.

Zobacz również:

Vinicius strzelił bramkę w starciu z Benfiką, ale dobrych wspomnien z Portugalii mieć nie będzie
Liga Mistrzów

Afera z Viniciusem, a tu takie ogłoszenie. Znajdą każdego, już się zaczęło

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak

    Lewandowski musi zrezygnować z wysokiej pensji. To warunek pozostania w Barcelonie

    W artykule możemy przeczytać, że Barcelona będzie chciała rozwiązać kwestie przede wszystkim dwóch piłkarzy: Marca-Andre ter Stegena i Ansu Fatiego. Obaj mają wysokie kontrakty i zwolnienie pieniędzy z tych umów pozwoliłoby na jeszcze większą swobodę w najbliższych miesiącach. Znaki zapytania wciąż stoją przy Robercie Lewandowskim, którego kontrakt kończy się wraz z zakończeniem trwającego sezonu.

    Zobacz również:

    Ragnar Ache i Jakub Kamiński
    Bundesliga

    Historyczny gol w Bundeslidze. Na boisku reprezentant Polski. Palce lizać

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski

      "Sport" twierdzi, że warunkiem koniecznym do ewentualnego pozostania Polaka w Blaugranie jest znaczne obniżenie pensji, o czym zawodnik ma już wiedzieć od pewnego czasu. "Jeśli chce zostać, musiałby znacząco obniżyć swoje wynagrodzenie. Na dziś wydaje się, że bliżej mu do odejścia niż pozostania - ze względu na wiek i mniejszą liczbę minut na boisku" - możemy przeczytać w artykule. Ma też dojść do dwóch transferów wychodzących.

      W tym momencie nie ujawniono nazwisk, które mają być na wylocie z Barcelony, ale chodzi o piłkarzy, którzy grają mniej i dotyczy pozycji, gdzie Hansi Flick ma mieć więcej alternatyw. Cały plan na najbliższe miesiące ma być już opracowany i powstał w porozumieniu Deco z niemieckim szkoleniowcem. Priorytetem Barcelony są dwie pozycje - napastnik oraz środkowy obrońca. Plan ma być wdrożony w życie po wyborach na sternika klubu, które odbędą się 15 marca.

      Zobacz również:

      Wojciech Szczęsny
      Sportowe życie

      Syn Szczęsnego zadziwił świat. Nagranie stało się hitem sieci, setki komentarzy

      Anna Dymarczyk
      Anna Dymarczyk
      Piłkarz w stroju Barcelony z zabandażowaną ręką zakrywa twarz dłońmi, wyrażając silne emocje. Postać znajduje się na tle rozmytego stadionu.
      Robert LewandowskiXavi Urgeles/ZUMA Press Wire/ShuEast News
      Piłkarz w jasnozielonej koszulce z logiem na klatce piersiowej stoi na murawie z rękami za głową, wyrażając rozczarowanie podczas meczu; w tle inni zawodnicy i rozmazana publiczność.
      Robert LewandowskiTHOMAS COEXAFP
      Roman Kosecki o możliwym transferze Roberta Lewandowskiego. "Bardzo fajny kierunek". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja