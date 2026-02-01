Barcelona z ważną wygraną, ale co się stało potem. Lewandowski przemówił

Po wygranej z Kopenhagą i zapewnieniem sobie lokaty w TOP8 fazy ligowej Ligi Mistrzów FC Barcelona wróciła do zmagań w rozgrywkach LaLiga. W sobotę rywalem ekipy Hansiego Flicka było Elche, czyli zespół ze środka tabeli. Na murawie od pierwszego gwizdka pierwszy raz od dawna zabrakło Roberta Lewandowskiego.

Ten wobec kontuzji Ferrana Torresa ostatnie trzy spotkania zaczynał w podstawowym składzie, lecz tym razem niemiecki szkoleniowiec postawił na Hiszpana, który wrócił do pełnego zdrowia. Polak na boisku pojawił się jednak w 62. minucie zastępując właśnie młodszego kolegę.

Mimo kilku chwil na placu gry nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Barcelona zdołała jednak pewnie wygrać 3:1, dzięki czemu powiększyła swoją przewagę nad drugim w tabeli Realem Madryt do czterech punktów. Ekipa ze stolicy Hiszpanii ma rozegrane jedno spotkanie mniej.

Wagę zdobytych punktów podkreślił właśnie Lewandowski. Ten niedługo po zakończeniu spotkania zamieścił w mediach społecznościowych wpis, który jasno podsumowuje całą rywalizację.

Lewandowski jasno po meczu z Elche. Tysiące wyświetleń

37-latek cieszy się z wygranej, a do tego klasycznie dorzucił kilka fotografii ze spotkania. Co ciekawe, post zebrał już ponad 240 tysięcy polubień. Wielce prawdopodobne, że na tym licznik się nie zatrzyma.

- Trzy punkty bezpiecznie na pokładzie - przekazał.

Teraz Barcelonę czeka intensywny okres. Po meczu z Elche ekipa Hansiego Flicka ma jedynie dwa dni przerwy, bowiem już 3 lutego w ćwierćfinale Pucharu Króla zmierzy się z Albacete. Kilka dni później (7 lutego) rywalizować będzie z Mallorcą, już w ramach rozgrywek LaLiga.

Robert Lewandowski FADEL SENNA AFP

Robert Lewandowski JOSEP LAGO AFP

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP