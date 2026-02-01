Partner merytoryczny: Eleven Sports

Barcelona z ważną wygraną, ale co się stało potem. Lewandowski przemówił

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W sobotę FC Barcelona odniosła bardzo ważne ligowe zwycięstwo i pokonała 3:1 Elche. Wygrana ta zapewniła ekipie Hansiego Flicka utrzymanie pozycji lidera niezależnie od wyniku niedzielnego starcia Realu Madryt z Rayo Vallecano. Pół godziny na boisku spędził Robert Lewandowski, który niedługo po ostatnim gwizdku także docenił zdobycie trzech punktów.

Piłkarz w granatowo-bordowej koszulce z napisem na plecach gestykuluje podczas meczu, w tle widoczny jest rozmazany stadion oraz inni zawodnicy.
Robert LewandowskiUrbanandsportAFP

Po wygranej z Kopenhagą i zapewnieniem sobie lokaty w TOP8 fazy ligowej Ligi Mistrzów FC Barcelona wróciła do zmagań w rozgrywkach LaLiga. W sobotę rywalem ekipy Hansiego Flicka było Elche, czyli zespół ze środka tabeli. Na murawie od pierwszego gwizdka pierwszy raz od dawna zabrakło Roberta Lewandowskiego.

    Ten wobec kontuzji Ferrana Torresa ostatnie trzy spotkania zaczynał w podstawowym składzie, lecz tym razem niemiecki szkoleniowiec postawił na Hiszpana, który wrócił do pełnego zdrowia. Polak na boisku pojawił się jednak w 62. minucie zastępując właśnie młodszego kolegę.

    Mimo kilku chwil na placu gry nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Barcelona zdołała jednak pewnie wygrać 3:1, dzięki czemu powiększyła swoją przewagę nad drugim w tabeli Realem Madryt do czterech punktów. Ekipa ze stolicy Hiszpanii ma rozegrane jedno spotkanie mniej.

    Wagę zdobytych punktów podkreślił właśnie Lewandowski. Ten niedługo po zakończeniu spotkania zamieścił w mediach społecznościowych wpis, który jasno podsumowuje całą rywalizację.

    Lewandowski jasno po meczu z Elche. Tysiące wyświetleń

    37-latek cieszy się z wygranej, a do tego klasycznie dorzucił kilka fotografii ze spotkania. Co ciekawe, post zebrał już ponad 240 tysięcy polubień. Wielce prawdopodobne, że na tym licznik się nie zatrzyma.

      - Trzy punkty bezpiecznie na pokładzie - przekazał.

      Teraz Barcelonę czeka intensywny okres. Po meczu z Elche ekipa Hansiego Flicka ma jedynie dwa dni przerwy, bowiem już 3 lutego w ćwierćfinale Pucharu Króla zmierzy się z Albacete. Kilka dni później (7 lutego) rywalizować będzie z Mallorcą, już w ramach rozgrywek LaLiga.

      Lille OSC - SC Freiburg. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

