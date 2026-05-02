Barcelona z oficjalnym komunikatem. Flick zdecydował ws. Lewandowskiego

Powoli do końca zbliża się piłkarski sezon 2025/2026. Choć w niektórych ligach kwestia mistrzostwa jest jeszcze niepewna, to wydaje się, że w Hiszpanii sprawa jest przesądzona. W końcu na pięć kolejek przed końcem FC Barcelona ma aż 11 punktów przewagi nad drugim Realem Madryt. Oznacza to, że tylko prawdziwy kataklizm pozbawi ekipę Hansiego Flicka wywalczenia pucharu.

Atmosferę przed meczem podkręcano w hiszpańskich mediach, gdzie pojawiły się m.in. przewidywane składy na tę rywalizację. Wszystkie największe dzienniki były niemal jednogłośne, a jedyną "kością" niezgody pozostawała obsada ataku. W końcu niemiecki szkoleniowiec do wyboru miał Roberta Lewandowskiego bądź Ferrana Torresa.

Do gry polskiego napastnika awizowało jedynie "Mundo Deportivo", co oznaczało, że faworytem był jednak Hiszpan. Na oficjalne potwierdzenie należało poczekać. To nadeszło na nieco ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem.

Barcelona oficjalnie ogłasza. Jest podstawowy skład na mecz z Osasuną

Klub wieści przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych. W bramce obyło się bez niespodzianki. Od pierwszej minuty zagra Joan Garcia. Linię defensywną natomiast stworzą Joao Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsi oraz Eric Garcia. Wyżej - w pomocy Flick postawił na Gaviego, Pedriego oraz Daniego Olmo.

Tercet ofensywny stworzą Fermin Lopez, Roony Bardghji oraz Robert Lewandowski. Ferran Torres natomiast rywalizacje rozpocznie na ławce rezerwowych.

Pierwszy gwizdek spotkania Osasuna - FC Barcelona zaplanowany jest na godz. 21:00. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

Hansi Flick

Trener Maciej Biernat: Myślę, że dojrzewaliśmy do tego sukcesu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport