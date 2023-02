Robert Lewandowski latem zamienił stolicę Bawarii na stolicę Katalonii, a FC Barcelona za sprowadzenie kapitana reprezentacji Polski musiała zapłacić 45 milionów euro. Według medialnych doniesień w umowie między klubami zawarta była także klauzula dotycząca bonusów, łącznie w wysokości 5 milionów euro. Według dziennikarzy "Mundo Deportivo" za każdy z sezonów, w którym Lewandowski zdobędzie przynajmniej 25 goli, Blaugrana musi wypłacić Bayernowi 1,25 miliona euro, więc jeśli zrobiłby w to we wszystkich czterech sezonach swojego kontraktu, to cała transakcja zamknęłaby się w kwocie 50 milionów euro.