Barcelona wróciła z trofeum. Nagłe wieści ws. Lewandowskiego. Postawili warunek

Robert Lewandowski do Barcelony przyszedł latem 2022 roku za kwotę około 50 milionów euro, włączając bonusy. Wiele wskazuje na to, że na odejściu kapitana reprezentacji Polski "Duma Katalonii" pieniędzy nie zarobi. Oczywiście nie mówimy tu o zwolnieniu wysokiej pensji naszego napastnika, a jedynie opłacie za odejście.

Przed startem trwającego sezonu dość klarownie wszystko układało się w rozstanie już najbliższego lata, tym bardziej, że początek rozgrywek był dla Lewandowskiego trudny ze względu na kłopoty zdrowotne i niemożność złapania odpowiedniej ciągłości w graniu w pierwszym składzie.

Lewandowski bliżej przedłużenia? Nowe wieści

Wydaje się, że w tym momencie można nawet napisać, że Lewandowski jest numerem dwa na pozycji napastnika za plecami Ferrana Torresa. Początek 2026 roku jest jednak dla Polaka naprawdę udany. Strzelił bardzo ważnego gola w derbach z Espanyolem, a potem skrzywdził także Real Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii.

Jak się okazuje, temat przedłużenia umowy z Barceloną wciąż pozostaje żywy. Najnowsze wieści w tej sprawie podaje "El Des Marque". "Początkowo panował pewien pesymizm. Ma bardzo wysoką pensję, ale rozważają możliwość, zawsze za zgodą obu stron, obniżenia jej do poziomu odpowiadającego zawodnikowi. Z tego, co mi powiedziano, musi to być znacząca redukcja i starają się przedłużyć kontrakt na kolejny sezon" - czytamy.

"Najczęściej wymienianym nazwiskiem w kontekście jego zastąpienia jest Vlahović, ale nie są do końca przekonani. Byli już na spotkaniu z nim, jest na ich radarze, ale w żadnym wypadku nie jest jeszcze całkowicie wykluczony. W tej chwili są bardziej skłonni przedłużyć kontrakt Polaka" - dodano.

Obecna umowa Lewandowskiego obowiązuje do końca trwającego sezonu. Istnieje możliwość, że w przypadku awansu na mundial kapitan naszej kadry będzie tam piłkarzem bez klubu. W tym sezonie 37-latek zagrał dla Barcelony w 20 spotkaniach. Strzelił dziesięć goli i dwukrotnie asystował.

„Tego gola zapamiętam na zawsze" — Lewandowski o powrocie na Camp Nou [WIDEO]

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona w sezonie 2025/2026 Urbanandsport AFP

Robert Lewandowski zdobył w tym sezonie 29 goli. Ma ogromny udział w imponującym dorobku bramkowym Barcelony AFP

Robert Lewandowski celebrujący gola w barwach FC Barcelona Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP