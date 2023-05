Barcelona wciąż fetuje. Lewandowscy takiej okazji nie mogli ominąć

Piłkarze Barcelony świętowali mistrzostwo na uroczystej kolacji

W czwartek wieczorem w jednej z barcelońskich restauracji odbyła się uroczysta kolacja, na której obecni byli piłkarze wraz z żonami, a także zarząd klubu. Każdy z nich mógł zapozować do zdjęcia z trofeum, z czego oczywiście skorzystali Lewandowscy.

Czwartkowe świętowanie nie mogło być jednak zbyt huczne, ponieważ przed piłkarzami Barcelony jeszcze kilka celów, które mogą zrealizować do końca sezonu. Lewandowski walczy o koronę króla strzelców - obecnie jest liderem klasyfikacji z 21 bramkami, a drugi Karim Benzema ma o cztery gole mniej.