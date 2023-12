Barcelona w tarapatach, Lewandowski uznany za winnego. Hiszpanie ogłaszają

FC Barcelona zremisowała na wyjeździe w sobotnim meczu La Liga z Valencią 1:1. Robert Lewandowski znów nie trafił do siatki, za to zmarnował kilka okazji do strzelenia gola. Po spotkaniu hiszpańska prasa rozpisuje się o ogromnym problemie ekipy prowadzonej przez trenera Xaviego Hernandeza, a za winnego kłopotów ekipy mistrza Hiszpanii uznany został właśnie kapitan reprezentacji Polski. Eksperci na Półwyspie Iberyjskim zaznaczają, że Robert Lewandowski wciąż nie może odzyskać wysokiej formy po kryzysie.