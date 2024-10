Barcelona w długach, klub zalega miliony. W tle transfer Lewandowskiego

FC Barcelona od wielu sezonów pozostaje w sytuacji, w której z jednej strony musi wydawać na transfery niemałe sumy, by liczyć się w skutecznej walce o kolejne trofea, a z drugiej musi bardzo ostrożnie podchodzić do balansowania swojego budżetu i mieszczenia się w odpowiednich limitach La Ligi.

"Dumie Katalonii" na polu finansowym ciążą przy tym pewne zaległe sprawy - takie jak opłaty za pozyskanych w ostatnich latach piłkarzy, co dotyczy nawet zawodników, którzy... zdążyli już opuścić klub. Szczegóły opisał Ferran Correas z "Diario Sport".

FC Barcelona zalega pieniądze m.in. za transfer Lewandowskiego. Wzbogacą się również... polskie kluby

Dziennikarz dotarł do raportu finansowego FCB datowanego na 30 czerwca 2024 roku w myśl którego "Blaugrana" zaległa łącznie za futbolistów 45 mln euro w krótkim terminie oraz 102,6 mln euro w długim terminie. Interesujący jest tu chociażby przykład... Roberta Lewandowskiego .

Inny ciekawy przykład to chociażby Raphinha, za którego "Barca" musi zapłacić Leeds United jeszcze aż 559 tys. euro w krótkim terminie i prawie 42 mln euro w długim terminie, a do tego dojdą niewielkie kwoty dla Sportingu, Stade Rennais czy Vitorii Guimaraes. Ponadto Katalończycy muszą jeszcze opłacić transfery takich piłkarzy jak Emerson Royal, Junior Firpo czy Abde Ezzalzouli - a są to gracze... związani już od pewnego czasu z innymi zespołami.