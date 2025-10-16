Robert Lewandowski gra w FC Barcelonie od lata 2022 roku. W tym czasie strzelił dla klubu 105 goli, stając się jednym z najskuteczniejszych piłkarzy klubu wszechczasów. Przez ostatnie sezony był głównym punktem ofensywy "Dumy Katalonii", jednak teraz wygląda to nieco inaczej.

W pierwszych meczach sezonu Hansi Flick stawiał raczej na Ferrana Torresa, jako zawodnika grającego na pozycji numer dziewięć. W kolejnych spotkaniach dostawał więcej szans, jednak tylko trzy razy zdarzyło się, by "Lewy" zagrał pełne 90 minut.

FC Barcelona wykorzysta sytuację, by zastąpić Lewandowskiego? Włosi zaskakują, wskazali nazwisko

Hiszpańskie media informują, że obecny sezon będzie prawdopodobnie ostatnim w wykonaniu Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Klub może nie być chętny do przedłużenia kontraktu z leciwym napastnikiem. Mimo to, jak piszą dziennikarze "Mundo Deportivo", Polak ma zamiar grać w podstawowym składzie zespołu ze stolicy Katalonii aż do ostatniego meczu w klubie.

Niestety, na niekorzyść Roberta Lewandowskiego gra wiek. W przyszłym sezonie napastnik skończy 38 lat, co zmusza FC Barcelonę do podjęcia radykalnych kroków, w celu zabezpieczenia swojej przyszłości. Dlatego też włoscy dziennikarze z "Tuttosport" donoszą o możliwym następcy Polaka w klubie.

W jednym z artykułów czytamy o Dusanie Vlahoviciu, który ma być na radarze kilku wielkich europejskich marek. Jedną z nich jest FC Barcelona, która może wykorzystać sytuację związaną z kończącym się kontraktem Serba z Juventusem w czerwcu 2026 roku.

Nazwisko Vlahovicia znajduje się wśród dwóch lub trzech innych nazwisk na wstępnej krótkiej liście Barcelony. Nie mogło być inaczej, biorąc pod uwagę, że kontrakt Serba wygasa i będzie on mógł odejść gdzie indziej, mając zaledwie 26 lat

Z kolei, zdaniem katalońskiego "Sportu", Dusan Vlahović miał już podjąć decyzję o odejściu z Juventusu. Powołując się na "Tuttosport" Hiszpanie donoszą, że dyrektor sportowy Barcelony, Deco, kontaktował się już z agentem serbskiego napastnika. Oficjalna oferta jednak jeszcze nie wpłynęła.

Dziennikarze "Sportu" zauważają, że Vlahović, ze względu na kończący się kontrakt, byłby interesującą opcją dla borykającej się z problemami finansowymi FC Barcelony. Co więcej, określili, że Serb prezentuje podobny styl gry do Lewandowskiego. Wyróżnili też jego doświadczenie na arenie międzynarodowej.

Dušan Vlahović AFP

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski Urbanandsport AFP