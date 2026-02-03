Partner merytoryczny: Eleven Sports

Barcelona triumfuje, ale co zrobił Lewandowski. Tak nazwali go Hiszpanie

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Robert Lewandowski wrócił do wyjściowego składu. Polak zagrał od pierwszej minuty w spotkaniu z ćwierćfinałowym Pucharu Króla z Albacete Balompie. Hansi Flick wystawił do boju naprawdę mocną jedenastkę. "Duma Katalonii" wygrała 2:1, ale Polak nie przyłożył do tego za bardzo swojej ręki, co widać w ocenach hiszpańskich mediów. "Niezauważony" - napisał kataloński "Sport".

Trzech piłkarzy drużyny FC Barcelony w charakterystycznych niebiesko-czerwonych strojach, jeden trzyma piłkę, zawodnicy stoją na boisku i rozmawiają podczas meczu.
Lamine Yamal i Robert LewandowskiDiego SoutoGetty Images

FC Barcelona w ćwierćfinale Pucharu Króla trafiła na pozornie niegroźnego rywala. "Duma Katalonii" w losowaniu miała nieco szczęścia. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka w walce o półfinałowy dwumecz musiał zmierzyć się z Albacete Balompie. To właśnie ta drużyna sprawiła największą sensację turnieju. 

Real Madryt nie dał rady, potem męczarnie Barcelony. Niełatwa walka i thriller na koniec

W 1/8 finału bowiem ekipa Albacete "rozprawiła się" z Realem Madryt. "Królewscy" przegrali 2:3 i odpadli z rozgrywek, nieudanie rozpoczynając kadencję Alvaro Arbeloi. Hansi Flick bez wątpienia ma świadomość tego, że spotkanie ćwierćfinałowe łatwe być nie może.

Brutalna ocena Lewandowskiego. Znaczące słowa

W związku z tym niemiecki szkoleniowiec desygnował do gry we wtorkowym meczu naprawdę mocną jedenastkę. W gronie piłkarzy posłanych do boju przez niemieckiego trenera znalazł się Robert Lewandowski. Choć Barcelona wygrała 2:1, to Lewandowski nie udowodnił, że Flick myli się, stawiając w większości meczów na Ferrana Torresa.

Dziesięć minut i nosze na boisku. Potem wpadka mistrzów, to znów się stało 

Nie może więc dziwić, że Lewandowski został bardzo nisko oceniony przez hiszpańskie media. Kataloński "Sport" wystawił Polakowi notę pięć - najniższą w zespole. Dziennikarze określili naszego napastnika bolesnym mianem "niezauważonego". To bardzo brutalna ocena występu "Lewego".

Niemniej należy spojrzeć skąd tak niska nota. "Polski "zabójca" ledwo był obecny w meczu, który miał idealnie powiększyć jego dorobek bramkowy. Nie udało mu się wykonać kilku działań, raz był spóźniony, a w drugim przypadku po prostu zabrakło mu celności" - napisano w uzasadnieniu.

Mężczyzna w granatowej kurtce na pierwszym planie z poważnym wyrazem twarzy, w prawym górnym rogu okrągłe wstawienie prezentujące piłkarza w stroju FC Barcelony poprawiającego opaskę kapitana.
Robert Lewandowski zaskoczył Hansiego Flicka po meczu z GetafeFABRIZIO CARABELLI / LiveMedia / DPPI via AFPAFP
FC Barcelona ograła zdecydowanie Real Madryt (m.in. dzięki Robertowi Lewandowskiemu), a teraz... powrócił temat ewentualnego rozbratu Carla Ancelottiego z "Królewskimi"
FC Barcelona ograła zdecydowanie Real Madryt (m.in. dzięki Robertowi Lewandowskiemu), a teraz... powrócił temat ewentualnego rozbratu Carla Ancelottiego z "Królewskimi"OSCAR DEL POZO / AFP - BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
Robert Lewandowski i Hansi Flick
Robert Lewandowski i Hansi FlickGONGORA / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty ImagesAFP
Co za pech! Tenisista sam wykluczył się z gry. WIDEOAssociated Press© 2026 Associated Press

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja