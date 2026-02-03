Barcelona triumfuje, ale co zrobił Lewandowski. Tak nazwali go Hiszpanie

FC Barcelona w ćwierćfinale Pucharu Króla trafiła na pozornie niegroźnego rywala. "Duma Katalonii" w losowaniu miała nieco szczęścia. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka w walce o półfinałowy dwumecz musiał zmierzyć się z Albacete Balompie. To właśnie ta drużyna sprawiła największą sensację turnieju.

W 1/8 finału bowiem ekipa Albacete "rozprawiła się" z Realem Madryt. "Królewscy" przegrali 2:3 i odpadli z rozgrywek, nieudanie rozpoczynając kadencję Alvaro Arbeloi. Hansi Flick bez wątpienia ma świadomość tego, że spotkanie ćwierćfinałowe łatwe być nie może.

Brutalna ocena Lewandowskiego. Znaczące słowa

W związku z tym niemiecki szkoleniowiec desygnował do gry we wtorkowym meczu naprawdę mocną jedenastkę. W gronie piłkarzy posłanych do boju przez niemieckiego trenera znalazł się Robert Lewandowski. Choć Barcelona wygrała 2:1, to Lewandowski nie udowodnił, że Flick myli się, stawiając w większości meczów na Ferrana Torresa.

Nie może więc dziwić, że Lewandowski został bardzo nisko oceniony przez hiszpańskie media. Kataloński "Sport" wystawił Polakowi notę pięć - najniższą w zespole. Dziennikarze określili naszego napastnika bolesnym mianem "niezauważonego". To bardzo brutalna ocena występu "Lewego".

Niemniej należy spojrzeć skąd tak niska nota. "Polski "zabójca" ledwo był obecny w meczu, który miał idealnie powiększyć jego dorobek bramkowy. Nie udało mu się wykonać kilku działań, raz był spóźniony, a w drugim przypadku po prostu zabrakło mu celności" - napisano w uzasadnieniu.

Robert Lewandowski zaskoczył Hansiego Flicka po meczu z Getafe FABRIZIO CARABELLI / LiveMedia / DPPI via AFP AFP

FC Barcelona ograła zdecydowanie Real Madryt (m.in. dzięki Robertowi Lewandowskiemu), a teraz... powrócił temat ewentualnego rozbratu Carla Ancelottiego z "Królewskimi" OSCAR DEL POZO / AFP - BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Robert Lewandowski i Hansi Flick GONGORA / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images AFP

Co za pech! Tenisista sam wykluczył się z gry. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press