Barcelona tego nie odpuści. Jest snajper za darmo. Koniec ery Lewandowskiego?

Jonathan David żegna się z Lille. Teraz Neapol czy jednak Barcelona?

To oznacza, że latem piłkarz będzie do pozyskania za darmo . Idealny cel transferowy dla Barcelony , która poszukuje środkowego napastnika po okazyjnej cenie lub niezwiązanego kontraktem z innym klubem. Czy David może w najbliższych tygodniach zawitać do Katalonii?

Hiszpańskie media przypominają dzisiaj tę wypowiedź, co tylko podgrzewa atmosferę wokół przyszłości 25-latka. W grudniu miał zadeklarować, że gotów jest pełnić rolę zmiennika Roberta Lewandowskiego. Jest jednak od Polaka o 12 lat młodszy i jeśli tylko zdecyduje się dołączyć co Barcelony, to właśnie on może zakończyć erę "Lewego" w stolicy Katalonii.