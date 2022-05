Barcelona szykuje kluczowy ruch?! Padła nowa kwota za Lewandowskiego

- W tym momencie tylko odpowiednia koniunkcja gwiazd sprowadziłaby Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony - takie zdanie ma wybrzmiewać w biurach na Camp Nou w kontekście polskiego napastnika.

Główną przeszkodą dla hiszpańskiej ekipy jest postawa Bayernu Monachium, który stawia sprawę jasno - nie zamierza sprzedawać latem "Lewego" i jest w stanie wypuścić go wolno w 2023 roku po wygaśnięciu kontraktu.

FC Barcelona może podnieść ofertę za Roberta Lewandowskiego. Co na to Bayern Monachium?

To niewdzięczna sytuacja dla Barcelony, która potrzebuje nowego napastnika. "Duma Katalonii" rozważa także innych kandydatów, lecz nie powiedziała ostatniego słowa w sprawie Polaka. Klub z Katalonii ma nadzieję, że niedługo zdoła "uruchomić dźwignię", która pozwoli mu uruchomić potrzebne fundusze, by podnieść ofertę za Roberta Lewandowskiego do 40 mln euro - donosi "As".

Teraz piłka jest po stronie Bayernu Monachium. Czy działacze mistrza Niemiec zmienią swoją postawę?