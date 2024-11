Barcelona spłaca dług wobec Polski za Lewandowskiego. Pojawiły się problemy z ratami

W 2020 roku FC Barcelona wykupiła Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium za 45 milionów euro. Cała kwota nie powędrowała jednak do stolicy Bawarii. Pięć procent z tej sumy należy się polskim klubom, które miały wpływ na szkolenie napastnika między 12 a 23 rokiem życia. Wynika to z przepisu FIFA wprowadzonego w 2001 roku. W sumie pięć polskich klubów otrzymuje pieniądze od "Dumy Katalonii", które wypłacane są w ratach. Jak wynika z ustaleń portalu WP SportoweFakty, drużyna kapitana reprezentacji Polski miała problemy z dotrzymywaniem terminów.

FC Barcelona musi zapłacić polskim klubom za Lewandowskiego ponad 8 mln złotych

Pięć procent z kwoty 45 milionów euro to 2,25 miliona euro . Tyle FC Barcelona musi wypłacić polskim oraz... Borussii Dortmund . BVB zgarnie 450 tysięcy euro, a pozostałe 1,8 miliona, czyli około 8,5 miliona złotych trafi już do pięciu klubów z naszego kraju .

Najwięcej przypadnie... V-ligowej Varosvi , do której został zapisany w wieku sześciu lat i w której szkolił się do 13. roku życia. Warszawski klub ma otrzymać 565 tysięcy euro. Po 450 tys. otrzymają Znicz Pruszków oraz Lech Poznań . Na 225 tys. może liczyć Legia Warszawa , a najmniej, bo 113 tys. przypadnie Delcie Warszawa .

Barcelona nie przelewała pieniędzy na czas. Opóźnienie wynosiło kilka miesięcy

- Z tego, co wiem, wszystkie kluby otrzymały należne im środki, my również. Już nie spóźniają się z wpłatami. Być może zdarzy się drobny poślizg, ale to nie jest coś, co wymagałoby od nas jakiejkolwiek reakcji - powiedział prezes Delty Andrzej Trzeciakowski.