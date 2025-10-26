Barcelona skrzywdzona w El Clasico? Wszyscy wskazują na Lewandowskiego. Już 7:1

Gdyby Real Madryt nie odniósł zwycięstwa w hicie weekendu, stali bywalcy Santiago Bernabeu gigantyczną frustrację wyładowaliby zapewne na zespole sędziowskim. W niedzielnym El Clasico arbiter nie uznał "Królewskim" aż trzech bramek, każdorazowo odgwizdując ofsajd. A w pierwszych minutach odwołał decyzję o podyktowaniu dla gospodarzy rzutu karnego.

"Los Blancos" wygrali spotkanie 2:1. Nie przeszkodził im w tym ani rozjemca, ani Wojciech Szczęsny, który w 52. minucie obronił "jedenastkę" wykonywaną przez Kyliana Mbappe. Zaraz po końcowym gwizdku hiszpańscy kronikarze wzięli pod lupę właśnie strzały z 11 metrów.

Lewandowski z jedynym katalońskim rzutem karnym w El Clasico. Sędziowie chętniej dyktują "jedenastki" dla Realu

Przedstawiona statystyka zaskakuje. Jak czytamy, z ośmiu ostatnich rzutów karnych podyktowanych w El Clasico aż siedem otrzymali piłkarze Realu. Tylko raz przed szansą stanęli gracze Barcelony. 7:1!

W tym właśnie kontekście pojawia się nazwisko Roberta Lewandowskiego. To on podszedł do "jedenastki" 12 stycznia tego roku w finale miniturnieju o Superuchar Hiszpanii. Jego strzału nie zdołał wówczas obronić Thibaut Courtois.

Do tej pory polski napastnik zdobył dla "Blaugrany" 13 bramek z rzutów karnych. Łącznie wykonywał ich 16. Tylko raz przeciwko Realowi.

Lewandowski leczy obecnie uraz mięśnia dwugłowego, którego nabawił się w wyjazdowym meczu drużyny narodowej z Litwą. Początkowo kuracja kapitana kadry miała potrwać nawet sześć tygodni. Tymczasem niewykluczone, że RL9 pojawi się na murawie już za tydzień w domowej potyczce z Elche CF.

Real Madryt – FC Barcelona. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Takiego obrazka nie chcieliśmy oglądać. Szczęsny pokonany, Mbappe na liście strzelców OSCAR DEL POZO AFP

Fermin Lopez w ekspresyjny sposób gratuluje Wojciechowi Szczęsnemu obrony rzutu karnego Jose Breton AFP

Robert Lewandowski Urbanandsport AFP