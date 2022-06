Barcelona się nie zniechęca. Szykuje kolejną ofertę za "Lewego"

Niemiecki "Kicker" nie ma wątpliwości. Robert Lewandowski nie zmienił zdania i chce jak najszybciej odejść z Bayernu Monachium do Barcelony. Wciąż jednak nie ma porozumienia między oboma klubami.

Bayern otrzymał już dwie oferty transferowe za swojego napastnika. Ostatnia była w wysokości 32 mln euro plus 5 mln bonusów. Na razie jednak nie zamierza jej przyjmować.

Robert Lewandowski chce odejść. Barcelona szykuje trzecią ofertę

To wszystko sprawia, że Barcelona będzie zmuszona złożyć kolejną ofertę. Mistrzowie Niemiec staną zaś przed pytaniem - za jaką kwotę gotowi są puścić Lewandowskiego. Szacuje się, że "Duma Katalonii" może wkrótce dobić z ofertą do 50 mln euro, co początkowo określano jako próg bólu Bawarczyków.

Niedawno wypłynęły jednak informacje, jakoby Bayern żądał przynajmniej 60 mln euro - lecz to może być zwykłe podbijanie ceny.

Jeśli nic się nie zmieni, Lewandowski będzie musiał 12 lipca stawić się na treningu Bayernu Monachium. Wówczas mistrzowie Niemiec rozpoczną przygotowania do nowego sezonu.