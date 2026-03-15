Barcelona rozbija rywala, ale co z Lewandowskim. Polak zrównany z ziemią. Naprawdę to napisali

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

FC Barcelona w 28. kolejce musiała odpowiedzieć na triumf Realu Madryt. Zrobiła to z przytupem. "Duma Katalonii" mierzyła się na Camp Nou z Sevillą, z którą przegrała w rundzie jesiennej. Tym razem takiej obawy nie było. Drużyna gospodarzy z Lewandowskim w składzie pokonała rywali 5:2, ale Polak, delikatnie mówiąc, za bardzo nie pomógł.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiAlex CaparrosGetty Images

Robert Lewandowski wciaż walczy o nowy kontrakt w zespole FC Barcelona. Joan Laporta dość otwarcie przyznaje, że chciałby pozostania Polaka w klubie, ale ostateczna decyzja należeć będzie do Deco. Z kolei poziom, jaki prezentuje w ostatnich tygodniach kapitan reprezentacji Polski z pewnością budzi wątpliwości.

Barcelona oficjalnie ogłosiła, są wieści ws. Lewandowskiego. Flick zdecydował

"Lewy" słabo zagrał w środku tygodnia w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Newcastle United, ale zmiana Ferrana Torresa była prawdopodobnie jeszcze gorsza. W związku z tym Lewandowski dostał kolejną szansę - w 28. kolejce La Liga z Sevillą na Camp Nou. Barcelona była wyraźnym faworytem rywalizacji.

Lewandowski na ustach Hiszpanów. Nie mieli złudzeń

Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka wywiązał się z tej roli wzorowo. Barcelona wygrała 5:2, ale występ Lewandowskiego ponownie był bardzo daleki od ideału i to raczej dość łagodne określenie. Bardziej dosadnie występ kapitana reprezentacji Polski ocenili hiszpańscy dziennikarze.

Kanonada na Camp Nou. Lewandowski atakował do końca. Siedem bramek, deklasacja

Kataloński "Sport" ocenił występ Lewandowskiego na szóstkę w dziesięciostopniowej skali. To najniższa nota w zespole. "Próbował, stwarzał sobie przestrzeń i szukał okazji do strzelenia gola, ale po prostu nie mógł znaleźć nagrody. Ona nadejdzie. Narzekał na maskę po strzeleniu głową, które minęło bramkę. Pozwolił piłce minąć się przy bramce Cancelo" - czytamy w uzasadnieniu.

"Kilka razy był na spalonym z powodu nieuwagi, raz strzelił wysoko nad poprzeczką i strzelił obok bramki przy najlepszej okazji. Maska mu nie służy" - tak o występie kapitana reprezentacji Polski pisali dziennikarze "Mundo Deportivo" jeszcze w przerwie niedzielnego meczu na Camp Nou. Dla "Lewego" był to trzeci z rzędu mecz bez gola.

Robert Lewandowski ponownie znalazł się w wyjściowej jedenastce Barcelony JOAN MONFORTEast News
Barcelona wygrała w lutym wszystkie cztery mecze ligowe. Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców trzykrotnie
Barcelona wygrała w lutym wszystkie cztery mecze ligowe. Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców trzykrotnieAFP
Trzech piłkarzy w koszulkach Barcelony obejmuje się po zdobyciu bramki; na pierwszym planie widoczne są nazwiska Olmo i Raphinha oraz opaska kapitańska na ramieniu środkowego zawodnika.
To oni rozmontowali doszczętnie rywala. Od lewej: Dani Olmo, Joao Cancelo, Raphinha ENRIC FONTCUBERTAPAP
Paulina Czarnota-Bojarska o ostatnich meczach polskich drużyn. “W piłce może się dużo zdarzyć”. WIDEOPaulina Czarnota BojarskaINTERIA.TV

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja