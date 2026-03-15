Robert Lewandowski wciaż walczy o nowy kontrakt w zespole FC Barcelona. Joan Laporta dość otwarcie przyznaje, że chciałby pozostania Polaka w klubie, ale ostateczna decyzja należeć będzie do Deco. Z kolei poziom, jaki prezentuje w ostatnich tygodniach kapitan reprezentacji Polski z pewnością budzi wątpliwości.

"Lewy" słabo zagrał w środku tygodnia w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Newcastle United, ale zmiana Ferrana Torresa była prawdopodobnie jeszcze gorsza. W związku z tym Lewandowski dostał kolejną szansę - w 28. kolejce La Liga z Sevillą na Camp Nou. Barcelona była wyraźnym faworytem rywalizacji.

Lewandowski na ustach Hiszpanów. Nie mieli złudzeń

Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka wywiązał się z tej roli wzorowo. Barcelona wygrała 5:2, ale występ Lewandowskiego ponownie był bardzo daleki od ideału i to raczej dość łagodne określenie. Bardziej dosadnie występ kapitana reprezentacji Polski ocenili hiszpańscy dziennikarze.

Kataloński "Sport" ocenił występ Lewandowskiego na szóstkę w dziesięciostopniowej skali. To najniższa nota w zespole. "Próbował, stwarzał sobie przestrzeń i szukał okazji do strzelenia gola, ale po prostu nie mógł znaleźć nagrody. Ona nadejdzie. Narzekał na maskę po strzeleniu głową, które minęło bramkę. Pozwolił piłce minąć się przy bramce Cancelo" - czytamy w uzasadnieniu.

"Kilka razy był na spalonym z powodu nieuwagi, raz strzelił wysoko nad poprzeczką i strzelił obok bramki przy najlepszej okazji. Maska mu nie służy" - tak o występie kapitana reprezentacji Polski pisali dziennikarze "Mundo Deportivo" jeszcze w przerwie niedzielnego meczu na Camp Nou. Dla "Lewego" był to trzeci z rzędu mecz bez gola.

Robert Lewandowski ponownie znalazł się w wyjściowej jedenastce Barcelony

Barcelona wygrała w lutym wszystkie cztery mecze ligowe. Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców trzykrotnie

To oni rozmontowali doszczętnie rywala. Od lewej: Dani Olmo, Joao Cancelo, Raphinha

