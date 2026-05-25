Czteroletni okres kariery Roberta Lewandowskiego w Barcelonie zamknął się już na dobre. W niedzielę 17 maja snajper pożegnał się ze Spotify Camp Nou, w ostatnią środę podziękował za wszystko na kończącej sezon kolacji zespołu, w piątek odbył ostatni trening z kolegami w Ciutat Esportiva Joan Gamper, a w sobotę rozegrał ostatni mecz. Strzelił gola w przegranym starciu 1:3 z Valencią na Estadio Mestalla.

Do jeszcze jednej aktywności doszło w niedzielę, choć nie ze strony samego piłkarza. "Duma Katalonii" postanowiła wydać krótki artykuł-laurkę, podkreślając wagę 120 trafień, jakie "RL9" zdobył dla klubu od lata 2022 roku.

"Polski napastnik pożegnał się w najlepszy sposób, jaki potrafi - strzelając gola. Oczywiście, nie był to byle jaki gol, ale raczej dowód instynktu, który uczynił go jednym z najlepszych napastników na świecie. Zawsze czujny, zawsze gotowy, nawet gdy wydaje się, że nic się nie dzieje" - czytamy.

120 goli Lewandowskiego dla Barcelony. Niewiele zabrakło do TOP5 w historii klubu

Jak wiadomo, nasz rodak będąc kilka metrów od bramki "Los Ches" błyskawicznie zareagował na zagranie (najpewniej nieudany strzał) Ferrana Torresa. Ustawił się tak, że futbolówka wpadła mu pod nogi i pokonał golkipera rywali.

Większość napastników przegapiłaby taką okazję. Ale nie Lewandowski. Polak szybko odczytał sytuację i znalazł się w idealnej pozycji, by trafić piłką w bramkę

Mistrzowie Hiszpanii podkreślili, że po spotkaniu ostatniej kolejki LaLiga Lewandowski otrzymał brawa nie tylko od kibiców gości, ale też gospodarzy.

"Lewandowski żegna się po 120 golach i wpisaniu się do księgi rekordów jako jeden z najlepszych napastników w historii klubu i światowej piłki nożnej" - napisano.

Polak zajmuje dokładnie 10. miejsce na liście najlepszych strzelców Barcelony. Jest ex aequo z Josepem Escolą. 10 bramek więcej dałoby mu aż 5. lokatę wraz z Samuelem Eto'o i Rivaldo.

Trafiał do siatki średnio co 118 minut. Miał przeciętną na poziomie 0,62 gola na mecz.

