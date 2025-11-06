Barcelona publikuje wideo. Lewandowski wszystkiemu zaprzecza. Koronny dowód

Robert Lewandowski doznał kontuzji mięśniowej 12 października, w wyjazdowym meczu reprezentacji Polski z Litwą w eliminacjach MŚ. Dograł do ostatniego gwizdka, mimo że czuł w udzie dyskomfort. Nie brakowało głosów, że był to przejaw braku odpowiedzialności.

Pierwsza prognoza? Minimum sześć tygodni pauzy. To wykluczało udział kapitana w listopadowym zgrupowaniu kadry. Wydawało się, że z Holandią i Maltą na finiszu kwalifikacji zagramy bez najlepszego strzelca w dziejach drużyny narodowej.

Lewandowski wraca i imponuje formą na treningu. Barcelona chwali się dyspozycją Polaka w sieci

Przewidywania sztabu medycznego Barcelony okazały się chybione. Zamiast półtoramiesięcznej kuracji "Lewy" potrzebował trzytygodniowego odpoczynku i dobrej pracy fizjoterapeutów. Wracał do pełni sił w błyskawicznym tempie.

W miniony weekend usiadł na ławce rezerwowych. Wszedł na ostatni kwadrans ligowej potyczki z Elche CF (3:1). Nie wpisał się jednak na listę strzelców. Podobnie było w środowej konfrontacji z Club Brugge w Lidze Mistrzów. Tym razem pół godziny gry i... ponownie bez trafienia.

W obu spotkaniach Lewandowski nie poruszał się po boisku żwawo i nie stwarzał żadnego zagrożenia. Od razu podniosły się głosy, że po urazie wrócił jednak za wcześnie. Jak przekonywała część obserwatorów, miało się z tym wiązać ryzyko odnowienia kontuzji.

Polski snajper dosyć efektownie zaprzeczył karkołomnym tezom w trakcie czwartkowego treningu. Imponował świeżością, dynamiką i skutecznością strzelecką. Krótki film z zajęć Barcelona zamieściła w mediach społecznościowych (do obejrzenia poniżej).

Hiszpańskie media donoszą, że RL9 wróci do wyjściowego składu "Dumy Katalonii" już w najbliższą niedzielę. Tego dnia obrońcy tytułu zmierzą się w gościnie z Celtą Vigo (21:00). W tabeli La Liga zajmują obecnie drugą lokatę ze stratą pięciu punktów do liderującego Realu Madryt.

FC Barcelona - Elche CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Robert Lewandowski Javier Borrego AFP