Barcelona pozostała bez wyjścia, Lewandowski jedyną opcją. Hiszpanie obwieszczają

Coraz rzadziej względem poprzedniego sezonu na Roberta Lewandowskiego stawia Hansi Flick. Polak zazwyczaj rozpoczyna spotkanie na ławce rezerwowych i pojawia się na murawie dopiero w końcowej fazie meczu. Oczywiście szkoleniowiec rotuje swoimi napastnikami i ten znajduje się także raz na jakiś czas w podstawowym składzie kosztem Ferrana Torresa.

Hiszpan nabawił się jednak kontuzji w miniony weekend podczas przegranego meczu z Realem Sociedad (1:2). Szacowało się, że przerwa potrwa około tygodnia. Wiele wskazuje jednak, że piłkarz ominie także niedzielny mecz "Dumy Katalonii". Takie wieści oznaczały jasno, że przy okazji środowego spotkania w Lidze Mistrzów Hansi Flick postawi na Roberta Lewandowskiego. Ten wykorzystał swoją szansę i poza niezbyt szczęśliwym golem samobójczym trafił także do siatki rywala, co pozwoliło jego ekipie wygrać 4:2.

Wydaje się, że wobec problemów zdrowotnych swojego rywala 37-latek znajdzie się w pierwszej "11" także na nadchodzący mecz z Realem Oviedo. Wpływ Lewandowskiego na wynik meczu może być całkiem spory, co zaznaczają także hiszpańskie media. Kilka zdań o sytuacji naszego reprezentanta napisało "Mundo Deportivo".

Lewandowski znów w roli głównej. Jasny przekaz z Hiszpanii

Zdaniem hiszpańskiego dziennika Barcelona w najbliższych meczach będzie bardzo potrzebowała doświadczonego napastnika, jakim jest Robert Lewandowski. Szczególnie gdy Hansi Flick w obwodzie do zmiany nie ma Ferrana Torresa. Co więcej, tamtejsi dziennikarze poza meczem ze wspomnianym już beniaminkiem LaLiga wskazują także na rywalizację z Kopenhagą (w Lidze Mistrzów).

Ferran odgrywa teraz ważniejszą rolę, ale Lewandowski sprawdza się, gdy dostaje czas gry. Barca będzie go potrzebować w meczach z Oviedo i Kopenhagą, podczas nieobecności Torresa

Najbliższe spotkanie Barcelona rozegra w niedzielę 25 stycznia. Rywalem ekipy Flicka będzie ostatni w tabeli La Liga Real Oviedo. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 16:15.

