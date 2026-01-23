Partner merytoryczny: Eleven Sports

Barcelona pozostała bez wyjścia, Lewandowski jedyną opcją. Hiszpanie obwieszczają

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Mimo niefortunnego gola samobójczego Roberta Lewandowskiego w ostatnim spotkaniu Barcelony ze Slavią Praga napastnik spisał się całkiem nieźle i zdobył bramkę ustalając wynik na 4:2. Polak swoją szansę od Hansiego Flicka dostał korzystając na absencji Ferrana Torresa, czyli głównego rywala do gry, a jego przerwa potrwa jeszcze kilka dni. Z tego względu "Mundo Deportivo" jasno wskazuje napastnika jako jedyną opcję do gry na pozycji numer "9". Do tego nie brakuje miłych słów.

Piłkarz w stroju FC Barcelony prowadzi piłkę przy linii bocznej boiska podczas meczu. W tle widoczni są inni zawodnicy oraz rozmyta publiczność na trybunach.
Robert LewandowskiICON SPORT/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Coraz rzadziej względem poprzedniego sezonu na Roberta Lewandowskiego stawia Hansi Flick. Polak zazwyczaj rozpoczyna spotkanie na ławce rezerwowych i pojawia się na murawie dopiero w końcowej fazie meczu. Oczywiście szkoleniowiec rotuje swoimi napastnikami i ten znajduje się także raz na jakiś czas w podstawowym składzie kosztem Ferrana Torresa.

Hiszpan nabawił się jednak kontuzji w miniony weekend podczas przegranego meczu z Realem Sociedad (1:2). Szacowało się, że przerwa potrwa około tygodnia. Wiele wskazuje jednak, że piłkarz ominie także niedzielny mecz "Dumy Katalonii". Takie wieści oznaczały jasno, że przy okazji środowego spotkania w Lidze Mistrzów Hansi Flick postawi na Roberta Lewandowskiego. Ten wykorzystał swoją szansę i poza niezbyt szczęśliwym golem samobójczym trafił także do siatki rywala, co pozwoliło jego ekipie wygrać 4:2.

Wydaje się, że wobec problemów zdrowotnych swojego rywala 37-latek znajdzie się w pierwszej "11" także na nadchodzący mecz z Realem Oviedo. Wpływ Lewandowskiego na wynik meczu może być całkiem spory, co zaznaczają także hiszpańskie media. Kilka zdań o sytuacji naszego reprezentanta napisało "Mundo Deportivo".

Lewandowski znów w roli głównej. Jasny przekaz z Hiszpanii

Zdaniem hiszpańskiego dziennika Barcelona w najbliższych meczach będzie bardzo potrzebowała doświadczonego napastnika, jakim jest Robert Lewandowski. Szczególnie gdy Hansi Flick w obwodzie do zmiany nie ma Ferrana Torresa. Co więcej, tamtejsi dziennikarze poza meczem ze wspomnianym już beniaminkiem LaLiga wskazują także na rywalizację z Kopenhagą (w Lidze Mistrzów).

Ferran odgrywa teraz ważniejszą rolę, ale Lewandowski sprawdza się, gdy dostaje czas gry. Barca będzie go potrzebować w meczach z Oviedo i Kopenhagą, podczas nieobecności Torresa
czytamy.

Najbliższe spotkanie Barcelona rozegra w niedzielę 25 stycznia. Rywalem ekipy Flicka będzie ostatni w tabeli La Liga Real Oviedo. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 16:15.

Ferran Torres
Ferran TorresDennis Agyeman / Spain DPPI / DPPI via AFPAFP
Piłkarz w stroju drużyny FC Barcelona trzyma ręce na głowie, wyrażając rozczarowanie lub frustrację. Jego twarz zwrócona jest w dół, a tło stanowią nieostre sylwetki publiczności.
Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Piłkarz w koszulce w barwach klubu FC Barcelona unosi rękę do czoła i patrzy przed siebie, otwierając usta jakby dawał wskazówki lub wołał do kogoś podczas meczu, w tle rozmyta publiczność stadionu.
Robert Lewandowski JOAN MONFORTEast News

