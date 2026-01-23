Barcelona pozostała bez wyjścia, Lewandowski jedyną opcją. Hiszpanie obwieszczają
Mimo niefortunnego gola samobójczego Roberta Lewandowskiego w ostatnim spotkaniu Barcelony ze Slavią Praga napastnik spisał się całkiem nieźle i zdobył bramkę ustalając wynik na 4:2. Polak swoją szansę od Hansiego Flicka dostał korzystając na absencji Ferrana Torresa, czyli głównego rywala do gry, a jego przerwa potrwa jeszcze kilka dni. Z tego względu "Mundo Deportivo" jasno wskazuje napastnika jako jedyną opcję do gry na pozycji numer "9". Do tego nie brakuje miłych słów.
Coraz rzadziej względem poprzedniego sezonu na Roberta Lewandowskiego stawia Hansi Flick. Polak zazwyczaj rozpoczyna spotkanie na ławce rezerwowych i pojawia się na murawie dopiero w końcowej fazie meczu. Oczywiście szkoleniowiec rotuje swoimi napastnikami i ten znajduje się także raz na jakiś czas w podstawowym składzie kosztem Ferrana Torresa.
Hiszpan nabawił się jednak kontuzji w miniony weekend podczas przegranego meczu z Realem Sociedad (1:2). Szacowało się, że przerwa potrwa około tygodnia. Wiele wskazuje jednak, że piłkarz ominie także niedzielny mecz "Dumy Katalonii". Takie wieści oznaczały jasno, że przy okazji środowego spotkania w Lidze Mistrzów Hansi Flick postawi na Roberta Lewandowskiego. Ten wykorzystał swoją szansę i poza niezbyt szczęśliwym golem samobójczym trafił także do siatki rywala, co pozwoliło jego ekipie wygrać 4:2.
Wydaje się, że wobec problemów zdrowotnych swojego rywala 37-latek znajdzie się w pierwszej "11" także na nadchodzący mecz z Realem Oviedo. Wpływ Lewandowskiego na wynik meczu może być całkiem spory, co zaznaczają także hiszpańskie media. Kilka zdań o sytuacji naszego reprezentanta napisało "Mundo Deportivo".
Lewandowski znów w roli głównej. Jasny przekaz z Hiszpanii
Zdaniem hiszpańskiego dziennika Barcelona w najbliższych meczach będzie bardzo potrzebowała doświadczonego napastnika, jakim jest Robert Lewandowski. Szczególnie gdy Hansi Flick w obwodzie do zmiany nie ma Ferrana Torresa. Co więcej, tamtejsi dziennikarze poza meczem ze wspomnianym już beniaminkiem LaLiga wskazują także na rywalizację z Kopenhagą (w Lidze Mistrzów).
Ferran odgrywa teraz ważniejszą rolę, ale Lewandowski sprawdza się, gdy dostaje czas gry. Barca będzie go potrzebować w meczach z Oviedo i Kopenhagą, podczas nieobecności Torresa
Najbliższe spotkanie Barcelona rozegra w niedzielę 25 stycznia. Rywalem ekipy Flicka będzie ostatni w tabeli La Liga Real Oviedo. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 16:15.