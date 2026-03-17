Barcelona powalczy o awans, ale co z Lewandowskim? Zawrzało. Padła jasna deklaracja

Robert Lewandowski w 2026 roku jest daleki od swojej przynajmniej dobrej formy. Polak budzi coraz więcej wątpliwości u kibiców FC Barcelona. Liczby, jakie wygenerował w ostatnich kilkunastu tygodniach nie budzą takiego podziwu, jak to się działo w dość nieodległej przeszłości.

Na korzyść Lewandowskiego działa jednak fakt, że w jeszcze gorszej formie jest Ferran Torres. Obaj zagrali w spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Newcastle. Lewandowski wyszedł w pierwszym składzie i spędził na boisku siedemdziesiąt minut, ale nie był to dobry czas.

Domaga się Lewandowskiego. Jasny głos

Zmienił go rzecz jasna właśnie wspomniany Ferran. Hiszpan wypadł jednak jeszcze gorzej. W związku z tym Lewandowski zagrał od pierwszych minut w kolejnym meczu - z Sevillą. Znów wypadł kiepsko, marnując kilka dobrych okazji. Tym razem Ferran nie pojawił się na murawie, co można odbierać dwojako.

Opcja pierwsza jest taka, że Flick chce, aby Hiszpan był maksymalnie wypoczęty na spotkanie rewanżowe z Newcastle, co oznaczałoby ławkę rezerwowych dla "Lewego". Opcja druga jest z kolei taka, że Ferran zaczął zawodzić oczekiwania Flicka i Lewandowski może być pewny występu z Anglikami.

- Potrzebujemy Ferrana i potrzebujemy też Roberta na ich najlepszym poziomie w najbliższych miesiącach i do końca sezonu, żeby osiągnąć wszystkie nasze cele. Myślę, że to dla nas kluczowe - powiedział na konferencji prasowej przed meczem niemiecki szkoleniowiec Barcelony.

Głos w tej sprawie zabrał dziennikarz "Mundo Deportivo" Angel Perez. - Robert Lewandowski musi jutro zagrać. Jeśli Barça chce mieć szansę na zwycięstwo w Lidze Mistrzów, niezbędne jest, aby jej środkowy napastnik był w szczytowej formie - powiedział w rozmowie z "La Porteria".

Pewne jest, że przed Flickiem naprawdę trudne zadanie. Lewandowski w 2026 roku strzelił sześć goli w siedemnastu meczach. Z kolei Ferran Torres ma na koncie ledwie trzy trafienia w szesnastu występach. Ostatniego gola Hiszpan strzelił 31 stycznia w meczu ligowym z Elche.

Hansi Flick zdecydował ws. wyjściowego składu FC Barcelony na mecz z Atletico. Już wiadomo, co z Robertem Lewandowskim PAUL PHELAN / MATTHIEU MIRVILLE AFP

Robert Lewandowski szuka przełamania w barwach FC Barcelona Jose Breton / ANADOLU / Anadolu via AFP / Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Ostatnie przygotowania PSG przed drugim starciem z Chelsea w LM. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press