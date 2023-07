Barcelona potwierdza hit. Lewandowski i Kane poczarują wspólnie na boisku

Jednocześnie " Barca " zaliczyła już kilka istotnych letnich transferów, a kolejne zdają się być już w drodze . Do tego wszystkiego ostatecznego kształtu zaczyna nabierać również terminarz przygotowań "Blaugrany" przed rozpoczęciem zmagań w ramach Primera Division - i tutaj mieliśmy do czynienia z pewną istotną zmianą.

Puchar Gampera był wielką niewiadomą. Barcelona ogłosiła ostateczne decyzje

Ostatecznie w środowe przedpołudnie w oficjalnym serwisie FCB pojawił się komunikat w tej sprawie - kibice powinni zaznaczyć w swoich kalendarzach godzinę 20.00 8 sierpnia, bo to właśnie wówczas ich ulubieńcy wyjdą na boisko, by zmierzyć się z... angielskim gigantem.

FC Barcelona - Tottenham Hotspur w Pucharze Gampera. Lewandowski i Kane mogą zachwycić fanów

"Mocno prawdopodobny" to jednak określenie klucz, bo chociaż Anglik ma ze "Spurs" kontrakt ważny do czerwca 2024 roku i z pewnością nie zostanie puszczony gdziekolwiek lekką ręką przez właściciela Tottenhamu Daniela Levy'ego, to... nie ma złudzeń co do tego, że w kwestii jego zakontraktowania mocno działa już Bayern Monachium.