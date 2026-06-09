Barcelona postawiła weto, jednak Lewandowski. Hiszpanie już ogłosili wieści

Powoli rozkręca się piłkarski rynek transferowy. Szczególnie głośno w ostatnim czasie jest wokół Barcelony. W końcu mistrzowie Hiszpanii muszą uzupełnić lukę w ataku po tym, jak z klubem pożegnał się Robert Lewandowski. Mimo to drużynę Hansiego Flicka jako pierwszy wzmocnił Anthony Gordon. Wszystko wydarzyło się dość niespodziewanie i bardzo szybko.

Następnie wokół "Dumy Katalonii" po przerwie pojawiło się nazwisko Bernardo Silvy. Wydawało się, że Portugalczyk podobnie, jak Anglik bardzo szybko podpiszę kontrakt z ekipą, lecz tak się nie stało. A co więcej, sam zainteresowany zapowiedział, że nie będzie spieszyć się z decyzją ws. przyszłości.

Wszystko przez zbliżający się wielkimi krokami mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. W międzyczasie na jaw wokół całej transakcji wyszły nowe fakty, a najnowsze informacje przekazały hiszpańskie media. Zdaniem "Mundo Deportivo" nim dojdzie do finalizacji rozmów z Portugalczykiem priorytetem klubu jest pozyskanie następcy Roberta Lewandowskiego. Wszystko ze względu na dobrowolną chęć dołączenia pomocnika do Barcelony.

- Bernardo zaoferował swoje usługi Barcelonie, a ponieważ stwierdził, że gra w tym klubie to jego marzenie, powiedziano mu, że przy odrobinie cierpliwości i po odrobieniu pracy domowej (najważniejszym priorytetem było pozyskanie napastnika na miejsce Lewandowskiego) jego transfer może zostać rozważony - czytamy.

Wstrząsające wieści ws. Silvy i Barcelony. "Nigdy nie był"

Co więcej, podpisanie umowy z 31-latkiem według wieści wspomnianego źródła nie jest i nigdy nie było priorytetem dla "Dumy Katalonii". Jak już wspomniano, najważniejszy jest transfer nowego napastnika.

- Prawda jest taka, że nigdy nie był priorytetem na rynku transferowym - dodano.

Na rozwój sytuacji należy jednak nieco poczekać. Teraz piłkarskie emocje skupią się na mistrzostwa świata. Te rozpoczną się 11 czerwca, a zakończą się 19 lipca. Portugalia z Bernardo Silvą w składzie w fazie grupowej zmierzy się Kolumbią, Uzbekistanem oraz DR Konga.

Bernardo Silva Conor Molloy AFP

Bernardo Silva Conor Molloy AFP

Robert Lewandowski Joan Mateu Parra East News





Nikola Grbić: Chcę dać okazję do gry wszystkim. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport