W środę Robert Lewandowski i jego klub, czyli FC Barcelona usłyszeli fatalne dla siebie wieści: Trybunał Administracyjny ds. Sportu podtrzymał decyzję o zawieszeniu polskiego napastnika na trzy kolejne ligowe mecze. To tym większy cios dla Polaka, że już szykował się do niedzielnego hitowego meczu z Atletico Madryt.

Tuż po ogłoszeniu tego postanowienia, hiszpańscy dziennikarze spekulowali, że kataloński klub może chcieć jeszcze powalczyć o to, by Lewandowski jednak mógł zagrać w niedzielnym ligowym hicie z Atletico. Zobacz: Barcelona nie złoży broni w sprawie Lewandowskiego? "To może się ciągnąć".