Barcelona ogłosiła! Będzie świetna okazja, by zobaczyć "Lewego" na Camp Nou

To już pewne - 2 stycznia piłkarze Barcelony będą mieli otwarty trening. Dla wielu kibiców to doskonała okazja, by zobaczyć na Camp Nou Roberta Lewandowskiego, a przy okazji pomóc chorym dzieciom.