Piłkarze PSG i Barcelony dostarczyli kibicom wielkich emocji w pierwszym ćwierćfinałowym pojedynku w Lidze Mistrzów . Wymieniali się ciosami, a sprawa rozstrzygnięcia była otwarta niemal do końca. Ostatecznie to podopieczni Xaviego Hernandeza mają co świętować. Z Paryża wracają z cennym zwycięstwem na koncie. Pokonali rywali 3:2 po dwóch bramkach Raphinhi i jednej Andreasa Christensena . Rewanż zaplanowany jest na 16 kwietnia na godzinę 21.00.

Głos zabrał również sam piłkarz . W pomeczowej rozmowie z Polsatem Sport pozytywnie ocenił grę całego zespołu. Wyróżnił zwłaszcza jednego kolegę. "Rapha dwa razy strzelił, bardzo dobrze się zachował. Koniec końców jest zwycięstwo, to, jakie postępy robimy, jak fizycznie wyglądamy, to widać było na boisku, poza tymi pierwszymi minutami drugiej połowy. Fajnie to wyglądało na takim trudnym terenie i z niecierpliwością czekamy na drugi mecz , chcemy awansować" - zadeklarował.

Znaczący wpis Roberta Lewandowskiego po zwycięstwie w Lidze Mistrzów. Komentuje FC Barcelona

Robertowi Lewandowskiemu wystarczyły trzy słowa, by podsumować to, co działo się na Parc de Princes. "Jeden krok bliżej" - napisał. To oczywiście nawiązanie i do wyniku i do faktu, że na "Lewego" i Barcelonę czeka jeszcze rewanżowe starcie, lecz przystąpią do niego z lepszej pozycji niż PSG. Nie dość, że 16 kwietnia zagrają przed własną publicznością, to jeszcze mają zaliczkę w postaci zwycięstwa w pierwszej odsłonie rywalizacji.