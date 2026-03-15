Barcelona oficjalnie ogłosiła, są wieści ws. Lewandowskiego. Flick zdecydował

Po czterech wygranych z rzędu FC Barcelona przystąpiła do starcia w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Newcastle. Ekipa z Anglii postawiła na swoim obiekcie trudne warunki, co poskutkowało remisem 1:1. W niedzielę natomiast ekipa ze stolicy Katalonii wróci do zmagań ligowych i zmierzy się na Camp Nou z Sevillą.

Spotkanie to będzie bardzo ważne ze względu na układ tabeli. W końcu przed tą serią gier przewaga nad drugim Realem Madryt wyniosła cztery punkty. Ekipa ze stolicy kraju bez większych problemów poradziła sobie z Elche i zmniejszyła stratę do jednego "oczka". Barcelona ma jednak szansę na ponowne powiększenie tej przewagi.

W hiszpańskich mediach od samego rana było bardzo głośno o klubie, bowiem w niedzielę odbywają się także wybory na prezydenta "Dumy Katalonii". Poza tym spekulowano również o potencjalnym składzie, jaki pośle do gry od pierwszej minuty Hansi Flick. Według tamtejszych źródeł opiekun zespołu miał dokonać kilku rotacji.

Priorytetem ma być dla niego mecz rewanżowy z Newcastle, a do tego gracze podstawowej ekipy potrzebują odpoczynku. W ten sposób na ławce rezerwowych miał zasiąść m.in. Robert Lewandowski czy Raphinha.

Lewandowski gra, Torres na ławce

Oficjalne potwierdzenie nadeszło na nieco ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem. Polak znalazł się w podstawowym składzie. Jako rezerwowy natomiast to spotkanie zacznie Ferran Torres.

Zaskoczeniem jest obecność Xaviego Esparta, który jest dużą nadieją Hansiego Flicka na pozycji prawego obrońcy.

Skład Barcelony na mecz z Sevillą:

Garcia, Cancelo, Martin, Cubarsi, Espart, Bernal, Pedri, Olmo, Raphina, Bardghji, Lewandowski

Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 16:15. Relację tekstową "na żywo" z tego meczu będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

Hansi Flick

