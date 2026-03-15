Barcelona oficjalnie ogłosiła, są wieści ws. Lewandowskiego. Flick zdecydował
O godzinie 16:15 rozpocznie się starcie Barcelony z Sevillą w ramach 28. kolejki rozgrywek LaLiga. Ekipa Hansiego Flicka bez dwóch zdań musi zdobyć trzy punkty, jeśli chcę dalej zachować bezpieczną przewagę nad drugim Realem Madryt. Na nieco ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem "Duma Katalonii" przekazała, jaki skład do gry wyselekcjonował niemiecki szkoleniowiec.
Po czterech wygranych z rzędu FC Barcelona przystąpiła do starcia w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Newcastle. Ekipa z Anglii postawiła na swoim obiekcie trudne warunki, co poskutkowało remisem 1:1. W niedzielę natomiast ekipa ze stolicy Katalonii wróci do zmagań ligowych i zmierzy się na Camp Nou z Sevillą.
Spotkanie to będzie bardzo ważne ze względu na układ tabeli. W końcu przed tą serią gier przewaga nad drugim Realem Madryt wyniosła cztery punkty. Ekipa ze stolicy kraju bez większych problemów poradziła sobie z Elche i zmniejszyła stratę do jednego "oczka". Barcelona ma jednak szansę na ponowne powiększenie tej przewagi.
W hiszpańskich mediach od samego rana było bardzo głośno o klubie, bowiem w niedzielę odbywają się także wybory na prezydenta "Dumy Katalonii". Poza tym spekulowano również o potencjalnym składzie, jaki pośle do gry od pierwszej minuty Hansi Flick. Według tamtejszych źródeł opiekun zespołu miał dokonać kilku rotacji.
Priorytetem ma być dla niego mecz rewanżowy z Newcastle, a do tego gracze podstawowej ekipy potrzebują odpoczynku. W ten sposób na ławce rezerwowych miał zasiąść m.in. Robert Lewandowski czy Raphinha.
Lewandowski gra, Torres na ławce
Oficjalne potwierdzenie nadeszło na nieco ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem. Polak znalazł się w podstawowym składzie. Jako rezerwowy natomiast to spotkanie zacznie Ferran Torres.
Zaskoczeniem jest obecność Xaviego Esparta, który jest dużą nadieją Hansiego Flicka na pozycji prawego obrońcy.
Skład Barcelony na mecz z Sevillą:
Garcia, Cancelo, Martin, Cubarsi, Espart, Bernal, Pedri, Olmo, Raphina, Bardghji, Lewandowski
Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 16:15.