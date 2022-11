Barcelona odwoła się od kary dla Lewandowskiego. Oto jej plan!

"Lewy" pierwszą, żółtą kartkę w meczu obejrzał już w 11. minucie. Nieco ponad kwadrans później został upomniany kolejny raz i w konsekwencji zobaczył czerwony kartonik. Schodząc z boiska wykonywał gesty, o których rozpisywały się potem media : pocierał palcem o nos, co miało być, zdaniem niektórych, wyrazem dezaprobaty wobec decyzji sędziów.

FC Barcelona odwoła się od decyzji ws. Lewandowskiego

Od początku wiadomo było, że za to zachowanie Polak może zostać surowo ukarany. Ostateczna decyzja w sprawie zapadła jednak dopiero w środę. Jak poinformowano, łącznie Lewandowski został zawieszony na trzy spotkania. Jedno to kara za dwie żółte kartki, dwa kolejne - za jego zachowanie przy schodzeniu z murawy. Zostało ono uznane za "pogardliwy stosunek do sędziów".