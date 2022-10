Barcelona odpadła, ale będzie musiała zapłacić Bayernowi. Chodzi o Lewandowskiego

Latem Robert Lewandowski przeniósł się z Bayernu Monachium do Barcelony. Kataloński klub zapłacił za Polaka 45 mln euro. W umowie zapisano też bonusy, o łącznej kwocie 5 mln euro.

W środę Bayern pokonał Barcelonę 3-0, w meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Wiadomo, że "Duma Katalonii" nie awansuje i na wiosnę zagra w Lidze Europy. Pojawiły się informacje, że z tego powodu, niemiecki klub, może nie dostać bonusu za Lewandowskiego.

Premia za gole Lewandowskiego

Tak się jednak nie stanie. Dziennik "Bild" ujawnił, że dodatkowe pieniądze dla Bayernu zależą od indywidualnych występów polskiego napastnika, a nie wyników Barcelony. Klauzula ma zostać aktywowana po zdobyciu 25 bramek łącznie, we wszystkich rozgrywkach, przez Lewandowskiego.

Każdy sezon, w którym uda się to osiągnąć Polakowi, ma kosztować Barcelonę 1,25 mln euro. Lewandowski podpisał z "Barcą" czteroletni kontrakt, więc w sumie, za ten okres, hiszpański klub, może zapłacić Bayernowi właśnie 5 mln euro.

W tym sezonie, w sumie we wszystkich rozgrywkach, Lewandowski strzelił 17 goli. Jeśli utrzyma to tempo, to pierwszy bonus zostanie wypłacony bardzo szybko.