Trybunał Administracyjny ds. Sportu (TAD) podjął decyzję co do zawieszenia Roberta Lewandowskiego, napastnika FC Barcelona. Trybunał podtrzymał decyzję o zawieszeniu "Lewego" na trzy spotkania, którą to karę snajper Blaugrany otrzymał w związku z zachowaniem w meczu Osasuna - Barcelona w Pampelunie. Zobacz: Hiszpanie podjęli decyzję w sprawie Lewandowskiego!