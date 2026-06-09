Barcelona nie mogła się powstrzymać, "Lewy" i Szczęsny razem. Już się pochwalili

Coraz ciszej w ostatnich dniach jest o transferach i piłce klubowej. Wszystko przez zbliżające się wielkimi krokami mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Mimo to w Polsce dalej gorąco jest wokół Roberta Lewandowskiego. W końcu ten już jakiś czas temu pożegnał się z Barceloną i ogłosił odejście.

W mediach wiele mówi się o jego przyszłości i ewentualnym kierunku, jaki może obrać. Żadną tajemnicą nie jest, że usługami Polaka zainteresowane są kluby z Arabii Saudyjskiej, a także Chicago Fire z MLS. Z czasem konkretów dalej brakuje, a sam zainteresowany jasno mówi, że jeszcze nie wie, gdzie będzie grać.

Zakończenie sezonu klubowego nie oznacza jednak definitywnego rozstania "Lewego" z Barceloną. Umowa napastnika z klubem obowiązuje jeszcze przez kilka tygodni, a dokładniej do końca czerwca. Z tego względu "Duma Katalonii" zdaje się dalej korzystać z wizerunku napastnika.

Lewandowski i Szczęsny razem. Barcelona dodała wpis

We wtorek ekipa za pośrednictwem mediów społecznościowych udostępniła fotografię Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Zdjęcie jest z fety mistrzowskiej Barcelony po wywalczeniu drugiego z rzędu trofeum za wygraną w rozgrywkach LaLiga. Do tego dodano piękny z perspektywy polskich kibiców wpis. - Ikoniczny duet - napisano.

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Teraz polskich piłkarzy czeka odpoczynek od piłki. Jak powszechnie wiadomo, Szczęsny pozostaje w Barcelonie na kolejny sezon. Lewandowski natomiast wciąż pozostaje bez klubu na kolejny rok. Wydaje się, że ten stan niedługo może ulec zmianie. W tej kwestii należy jednak pozostawać cierpliwym.

Wojciech Szczęsny JOSE BRETON East News

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFLO/NEWSPIX.PL AFP

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski JOSE BRETON East News





Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEO SARAH LAI / AFPTV / AFP AFP