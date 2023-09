Barcelona nie ma wątpliwości w sprawie „Lewego”. Ogłosiła to wprost

Polak do Barcelony dołączył przed poprzednim sezonem i niemal od początku zaczął trafiać do siatki . Jego średnia zdobywanych bramek oscylowała wokół jednej na mecz, ale wiele zmieniło się po mistrzostwach świata w Katarze.

Lewandowski przestał trafiać seryjnie, a po jego grze widać było, że jest w słabszej formie niż jesienią. Mimo to Polak zdobył koronę króla strzelców, a Barcelona mistrzostwo Hiszpanii.

Początek obecnego sezonu też nie był udany dla 35-letniego napastnika, bo w dwóch pierwszych meczach bramki nie zdobył i znalazł się pod mocną krytyką hiszpańskich dziennikarzy. Polak do siatli trafił jednak w trzech ostatnich spotkaniach, a teraz jego osiągnięcia pod lupę wzięła oficjalna strona Barcelony.

Robert Lewandowski trzecim najlepszym strzelcem w Europie

Okazuje się, że Lewandowski, odkąd dołączył do Barcelony, znajduje się w absolutnej czołówce najlepszych snajperów w Europie . Polak zdobył 36 bramek w 51 spotkaniach, co daje średnią 0,7 gola na mecz.

W tym czasie częściej od Polaka do siatki trafiali tylko Erling Haaland, który w strzelił 59 goli w 59 meczach Manchesteru City oraz Kylian Mbappe z Paris Saint-Germain (48 bramek w 47 spotkaniach). Tyle samo bramek co Lewandowski zdobył także Harry Kane, który w barwach Tottenhamu i Bayernu Monachium także strzelił 36 goli, ale potrzebował do tego trzech spotkań więcej.