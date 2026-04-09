Barcelona nie dowierza. Komunikat tuż po meczu. Padł zarzut

- Surowa sprawiedliwość - w takich słowach oficjalny portal FC Barcelona podsumował wynik wczorajszej batalii z Atletico Madryt. Nie oznacza to jednak, że kataloński klub uznaje końcowy rezultat za adekwatny. - Dziesięcioosobowy zespół Blaugrany zasłużył na więcej, ale bramki Alvareza i Sorlotha stawiają go przed niezwykle trudnym zadaniem w rewanżowym meczu - czytamy dalej. W podsumowaniu padły także słowa o "najbardziej okrutnym rezultacie".

"Duma Katalonii" całkowicie słusznie uznała za punkt zwrotny moment faulu Pau Cubarsiego na Giuliano Simeone. Nie dość bowiem, że jej stoper wyleciał po nim z boiska, to na dodatek Julian Alvarez zdobył dzięki temu cudowną bramkę z rzutu wolnego.

- Cios był szczególnie dotkliwy, biorąc pod uwagę dominację Barcelony w poprzednich 30 minutach - podkreśla "Barca".

Liga Mistrzów. FC Barcelona reaguje na porażkę z Atletico Madryt

Gospodarze nie pozostawili także bez reakcji sytuacji z 54. minuty, gdy Marc Pubill zatrzymał ręką piłkę wprowadzoną wcześniej - jak mogło się wydawać - do gry przez bramkarza Juana Musso. Publiczność na Camp Nou swoimi reakcjami natychmiast domagała się rzutu karnego w tej sytuacji, a pełne kontrowersji dyskusje trwają także już po meczu.

Do sprawy odniósł się także oficjalny portal Barcelony, a słowa na nim zamieszczone, brzmią jak zarzut.

Gdy najbardziej kuriozalna ręka z możliwych mogła skutkować rzutem karnym dla Barcelony, sędzia wolał odwrócić wzrok

Odgwizdania "jedenastki" w tamtej sytuacji domagało się zresztą już po meczu wprost wielu przedstawicieli szatni Barcelony. Jednym z nich był Gerard Martin.

- W tej akcji bramkarz kładzie piłkę i zagrywa ją. Piłka jest w grze. Oczywiście, zawodnik zatrzymuje ją ręką. Sędzia na bieżąco może tego nie widzieć, bo to trochę głupie zagranie, ale VAR musi to zobaczyć. Piłka jest w grze, a on zatrzymuje ją ręką - wyzłośliwiał się obrońca "Dumy Katalonii".

Mimo bolesnej porażki i wiszących nad nią kontrowersji FC Barcelona wprost ogłasza jednak, że jej wiara w końcowy sukces pozostaje niezachwiana. Podopiecznych trenera Hanseigo Flicka czeka jednak ogromne wyzwanie na Estadio Metropolitano. Ten mecz zostanie rozegrany już w przyszły wtorek.

Robert Lewandowski

Hansi Flick

