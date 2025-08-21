Barcelona nagle ogłosiła ws. Lewandowskiego. Nie ma już wątpliwości, to praktycznie koniec
Robert Lewandowski pechowo, bo tuż przed startem zmagań w Primera Division, doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda i musiał odpuścić występ w inauguracyjnym starciu z RCD Mallorca, notabene zwycięskim dla "Blaugrany". Teraz FC Barcelona, dokładnie w 37. urodziny napastnika, ogłosiła nowe istotne wieści w sprawie stanu zdrowia reprezentanta Polski.
Robert Lewandowski po naprawdę udanych występach w barwach FC Barcelona podczas letniego tournee "Dumy Katalonii" po Dalekim Wschodzie (w jego trakcie odnotował dwa gole i asystę) niestety doświadczył przymusowego rozbratu z graniem.
Wszystko z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego uda doznanej podczas jednego z treningów - to właśnie przez ten uraz "Lewy" nie mógł wystąpić ani w starciu o Puchar Gampera z Como, ani w potyczce w ramach 1. kolejki Primera Division przeciwko RCD Mallorca. Wygląda jednak na to, że jego powrót zbliża się wielkimi krokami.
Robert Lewandowski blisko powrotu na boisko. FC Barcelona nie zostawiła wątpliwości
Dokładnie w 37. urodziny gracza Barcelona wydała wiele mówiący komunikat. "Kolejny dzień ćwiczeń przybliża nas do drugiego meczu sezonu ligowego. W czwartek w Ciutat Esportiva wiele uwagi poświęcono również Robertowi Lewandowskiemu, który trenuje już z kolegami i jest w końcowej fazie rekonwalescencji" - wskazano.
Jednocześnie podkreślono, że kompani "RL9" z zespołu w znany sobie doskonale sposób uczcili ten wyjątkowy dla napastnika dzień, co widać na zamieszczonym wyżej filmiku. "Wśród zawodników Hansiego Flicka panuje znakomita atmosfera" - podkreślono w oświadczeniu "Barcy".
Barcelona zagra z Levante w najbliższą sobotę
Tym samym Lewandowski powinien znaleźć się w kadrze meczowej FCB na zmagania z Levante - pytaniem pozostaje, ile minut na murawie da mu niemiecki menedżer, który niekoniecznie będzie chciał obciążać futbolistę grą od pierwszego do ostatniego gwizdka.
Mecz w Walencji rozpocznie się o godz. 21.30 23 sierpnia. W sierpniu "Dumę Katalonii" czekać będzie potem jeszcze jedno spotkanie, z Rayo Vallecano, które zaplanowano na ostatni dzień miesiąca.