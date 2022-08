Barcelona na musiku. Lewandowski powinien się spieszyć

Miralem Pjanić, Franck Kessie, lub Frenkie de Jong - trener Barcelony Xavi Hernandez wskazał tych trzech graczy, jako zmienników lidera pomocy. Busquets dostał czerwoną kartkę w końcowych minutach meczu z Rayo (0-0) i dziś z Realem Sociedad zagrać nie może.

Reklama

Czy Xavi postawi na Pjanicia? Pominie Gaviego?

Pjanić przybył do Barcelony z Juventusu (wymiana za Arthura), ale u poprzedniego trenera Ronalda Koemana uznania nie znalazł. Xavi chce dać mu ostatnią szansę, uważając, że to pomocnik wysokiej klasy. Jest naturalnym zmiennikiem Busquetsa, ale trener Barcy ma inne opcje. W meczu z Rayo Frenkie de Jong udowodnił, że, mimo przeżywanych kłopotów transferowych, jest pomocnikiem znakomitym (grał tylko pół godziny).

Dziennik "Sport" typując skład Barcelony na dzisiejszy mecz, ustawia Pjanicia w miejscu Busquetsa, a De Jonga zamiast Gaviego. Pedri ma niepodważalną pozycję wśród pomocników.

Zmiany w stosunku do meczu z Rayo mają nastąpić także w defensywie. Ronald Araujo zagra na środku razem z Erikiem Garcią. Na bokach Sergi Roberto z prawej i Jordi Alba z lewej strony. W pierwszej kolejce Araujo był prawym obrońcą, ale mało dał drużynie w ofensywie.

"Sport" twierdzi, że być może Xavi Hernandez zmieni ustawienie z 4-3-3, na 3-4-3. W obronie wystąpiliby wtedy Eric Garcia, Araujo i Andreas Christensen, a Segi Roberto zostałby przesunięty do pomocy. Pojawiłby się w niej także Gavi.

Atak, bez zmian: Raphinha - Lewandowski - Dembele.

Real stawia Barcelonę na musiku

Real Madryt - już bez Casemiro - rozbił Celtę w Vigo 4-1. Królewscy mają 6 pkt i robią to samo wrażenie co w poprzednim sezonie - maszyny do wygrywania. Weteran Luka Modrić wciąż wspaniale dyryguje kolegami. Zespół Carlo Ancelottiego jest liderem, Barcelona musi zrobić wszystko, by nie odskoczył jej na 4 lub nawet 5 pkt już po dwóch kolejkach. Gonić będzie potem bardzo trudno. Katalończycy powinni zrobić wszystko, by wyścigu nie przegrać już na starcie.

Real Sociedad to zespół znacznie mocniejszy niż Rayo. Zagra jednak ofensywniej, dając Barcelonie szanse do kontrataku. W ubiegłum sezonie Katalończycy z Rayo przegrali dwa razy, z Realem Sociedad dwa razy wygrali. Czy w dniu swoich 34. urodzin Lewandowski zdobędzie pierwszą bramkę w La Liga? Prasa w Katalonii czeka na to. Król strzelców poprzedniego sezonu Karim Benzema z Realu już zdobył gola w Vigo.

Inne warianty składu Barcelony

"El Mundo Deportivo" typuje taki sam skład pomocy Barcelony jak "Sport": Pedri - Pjanić - De Jong. Różnice pojawiają się w ataku: zamiast Raphinhy, dziennik widzi w podstawowej jedenastce Ansu Fatiego. Defensywa taka jak z Rayo: Araujo, Christensen, Garcia, Jordi Alba.

Nie wiadomo co z Julesem Kounde, którego Barcelona wciąż nie zgłosiła do rozgrywek. Zdąży przed startem meczu z Realem Sociedad? A jeśli tak, to czy Xavi zdecyduje się wtedy podjąć ryzyko i wstawić, kupionego za 50 mln euro z Sevilli zawodnika, do podstawowej jedenastki?

Barcelona według "Sportu":

Ter Stegen - Sergi Roberto, Araujo, Eric Garcia, Jordi Alba - Pedri, Pjanić, de Jong - Raphinha, Lewandowski, Dembele

Barcelona według "MD":

Ter Stegen - Araujo, Christensen, Eric Garcia, Jordi Alba - Pedri, Pjanić, de Jong - Ansu Fati, Lewandowski, Dembele

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Akademia Młodego Piłkarza. Maciej Bykowski: Rywalizacja, wyjazdy za granicę, fajna zabawa. Wideo INTERIA.TV

ZOBACZ TEŻ:

O której Barcelona gra z Realem Sociedad? Obejrzyj mecz Roberta Lewandowskiego

Urodziny Lewandowskiego. Można mieć kłopot, by poznać go na zdjęciach