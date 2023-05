Barcelona na kolanach, ale jest gol Lewandowskiego. Ależ on to zrobił [WIDEO]

We wtorkowym meczu 36. kolejki La Liga Real Valladolid rozbił na własnym stadionie mistrza Hiszpanii - FC Barcelona 3:1. Jedyną bramkę dla "Dumy Katalonii" zdobył Robert Lewandowski, który w końcówce spotkania urwał się rywalom, minął bramkarza i wpakował piłkę do siatki. To trafienie pozwoliło reprezentantowi Polski umocnić się na czele tabeli najskuteczniejszych strzelców na hiszpańskich boiskach.