Barcelona musi gonić wynik. Głośno o Lewandowskim. Tego nie wykluczają

FC Barcelona przystępuje do rewanżowego starcia z Atletico Madryt z dwubramkową stratą. W środę Diego Simeone po raz pierwszy w swojej trenerskiej karierze zdobył Camp Nou, ale do awansu do najlepszej czwórki Ligi Mistrzów jeszcze jest daleko. Na Metropolitano kibice z pewnością będą dwunastym zawodnikiem, jednak jeden gol dla "Dumy Katalonii" może spowodować panikę u stołecznych piłkarzy. Wszyscy pamiętają drugi mecz obu drużyn w półfinale Copa del Rey, gdy Atleti zostało całkowicie zdominowane w Katalonii. Taki scenariusz dziś jest mniej prawdopodobny ze względu na lokalizację spotkania, ale nie niemożliwy.

Według mediów jest siedem "pewniaków" do wyjściowego składu "Blaugrany". To Joan Garcia, Joao Cancelo, Gerard Martin, Jules Kounde, Pedri, Eric Garcia oraz Lamine Yamal.

Jak zwykle niepewność budzi rola tego przedostatniego. "Mundo Deportivo" wystawia go w środku pola, a "Marca", "As" i "Sport" w linii obrony, nie widząc miejsca dla Ronalda Araujo i ustawiając wyżej Fermina Lopeza oraz Frenkiego de Jonga. Wspomniane cztery gazety dzielą się po połowie też co do kwestii gry Daniego Olmo.

Atletico Madryt - FC Barcelona. Media idą w stronę Lewandowskiego, ale nie wykluczają Ferrana Torresa

Oba madryckie dzienniki oraz "Mundo Deportivo" wskazują, że na lewym skrzydle wystąpi Marcus Rashford, a na środku ataku Robert Lewandowski. Inne kandydatury typuje "As" - Gaviego i Ferrana Torresa. "Marca" pisze o "wielkiej niewiadomej" w sprawie Polaka.

Uzasadnione wątpliwości w Barcelonie. Lewandowski został na ławce przeciwko Espanyolowi i jest wypoczęty, ale Torres miał wspaniały mecz, strzelił dublet. Obsada pozycji środkowego napastnika to wielki znak zapytania. To najważniejsze pytanie wieczoru

W artykule "Asa" również w tym kontekście pojawia się słowo "duda", czyli "wątpliwość".

"W ataku pozostają niewiadome. Tercet Rashford - Lewandowski - Yamal byłby być może najbardziej 'logiczny'. Nie wykluczamy jednak ani Olmo na pozycji "fałszywej dziewiątki", ani Ferrana, choć ten ostatni ma większe szanse na to, by wejść z ławki" - czytamy w "Sporcie".

Ktokolwiek nie zostanie wybrany przez niemieckiego szkoleniowca, będzie musiał wykazać się skutecznością. Okazji bramkowych przeciwko potencjalnemu czerwono-białemu murowi może nie być zbyt wiele.

Robert Lewandowski JOSEP LAGO AFP

Robert Lewandowski OSCAR J BARROSO AFP

Hansi Flick MATTHIEU MIRVILLE AFP

