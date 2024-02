Barcelona może zrobić rewolucję. Tylko trójka "nietykalnych", co z Lewandowskim?

Wyprzedaż w FC Barcelona? Tylko trzej piłkarze mają być absolutnie nie do ruszenia

W tym kontekście padają przede wszystkim dwa nazwiska, Raphinhy oraz Frenkiego de Jonga. Holender jest w zasadzie regularnie, od kilku lat, typowany do odejścia z "Blaugrany", natomiast jak dotychczas nie doszło tu do żadnego rozbratu. Według Ovalle pomocnik zresztą niezmiennie ma nie chcieć zmiany barw i to on ma mocniejsze karty w swoim ręku, zważywszy na fakt, że jego kontrakt ważny jest do 2026 r., a klub wciąż zalega mu pewne pieniądze.