Robert Lewandowski 2023 rok pod względem indywidualnym miał bardzo nieudany. Tak naprawdę wszystko zaczęło się od tego, co zadziało się na mistrzostwach świata w Katarze i zaraz po nich. Turniej był dla kapitana reprezentacji Polski olbrzymim wysiłkiem zarówno fizycznym, jak i mentalnym, a to, co działo się po ostatnim gwizdku imprezy w Katarze, jedynie dodało bardzo poważny ciężar na plecy kapitana Biało-Czerwonych.

Lewandowski problemem FC Barcelona. Pensja Polaka zaczyna ciążyć

- W okresie świat zrobiłem badania pod względem fizyczności, indywidualne treningi w czasie wolnym i wyszło, że dobrze to wygląda i też to dało mi wiele odpowiedzi. Widzę, że pod względem fizycznym ciągle jestem z przodu, nawet w klubie - powiedział napastnik "Dumy Katalonii". Zaznaczał jednak, że na efekty tych specjalnych jednostek treningowych trzeba będzie chwilę poczekać. Tu trzeba przyznać rację naszemu kapitanowi, bo Lewandowski w 2024 roku wygląda wyraźnie lepiej.

Poważny dylemat. Co zrobić z Lewandowskim?

Pensja Lewandowskiego gwałtownie wzrośnie 30 czerwca i do tego czasu działacze chcieliby zarządzić tą sytuacją. Obecnie Polak inkasuje 13 milionów euro netto rocznie, co stawia go na drugim miejscu w zespole. Mniej w La Liga zarabiają nawet dwie największe gwiazdy, a więc Vinicius Junior i Jude Bellingham. Sytuacja zdaje się być patowa, bo Lewandowski nie ma zamiaru odchodzić, a Barcelona niewątpliwie stanęła w obliczu dużego problemu, bo pensja nie jest już tak adekwatna do poziomu, ale tego można było się spodziewać, dając tak duże zarobki piłkarzowi, który niestety jest coraz bliżej końca kariery.