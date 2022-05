Barcelona ma plan B! Jeśli nie "Lewy", to na niego zarzucą sidła

Na celowniku "Dumy Katalonii" znajduje się zazwyczaj jednocześnie wielu piłkarzy. Alvaro Morata był obiektem wzmożonych plotek transferowych łączących go z Barceloną w styczniu. Teraz temat powraca.

Xavi wielkim zwolennikiem talentu Alvaro Moraty

Wielkim zwolennikiem kupienia Moraty jest trener drużyny Xavi, który cieszy się dużym zaufaniem kierownictwa klubu. Morata jest też opcją tańszą i bardziej realną niż transfer Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium - podkreślają dziennikarza hiszpańskiego "AS".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Juventus – Inter. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Morata kończy swój okres wypożyczenia do Juventusu z Atletico Madryt. Konkurentem w próbie wykupienia Hiszpana z Madrytu może być dla Barcy angielski Arsenal. "Wydaje się, że sytuacja ekonomiczna Barcelony wręcz zmusi ją do wybrania Moraty zamiast Lewandowskiego" - pisze "AS".