Gdy Vitor Roque przychodził do FC Barcelona wieszczono, że młody Brazylijczyk będzie następcą lub nawet konkurentem Roberta Lewandowskiego do miejsca w podstawowym składzie. Początek przygody "Tigrinho" z hiszpańskim zespołem jest jednak mocno rozczarowujący, przez co pojawiły się głosy, że Barcelona wypożyczy napastnika. Problem w tym, że takiego wariantu nie bierze pod uwagę sam zawodnik, którego agent dosadnie skrytykował Xaviego.