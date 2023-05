Barcelona ma godnie pożegnać Camp Nou. Co z Lewandowskim? Xavi odkrył karty

Barcelona nieco zwolniła tempo w La Liga po zapewnieniu sobie mistrzostwa Hiszpanii. Piłkarze Xaviego przegrali dwa mecze z rzędu, odpowiednio 1:2 z Realem Sociedad i 1:3 z Realem Valladolid, nieco psując tym samym swój imponujący do tej pory bilans bramkowy. Jeśli w meczu z Mallorką nie stracą gola, to wyrównują rekord La Liga pod względem najmniejszej liczby straconych goli w jednym sezonie, wynoszący 18 trafień.

FC Barcelona. Robert Lewandowski w wyjściowym składzie na ostatni mecz sezonu

Wokół meczu z pewnością nie zabraknie więc specjalnej otoczki, która ma godnie pożegnać legendarny obiekt. Swoje trzy grosze będą musieli także dorzucić piłkarze, by zakończyć sezon wygraną i dobrym występem. Widać to także po składzie wystawionym przez Xaviego, który posłał w bój pierwszy garnitur. Robert Lewandowski tym samym dostanie szansę, by jeszcze poprawić swój dorobek strzelecki. Przed tym spotkaniem kapitan reprezentacji Polski ma na koncie 23 trafienia.