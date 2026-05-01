Barcelona już działa, jest oferta. Flick postanowił, Lewandowski się waha

Paweł Nowak

Wciąż pod znakiem zapytania stoi przyszłość Roberta Lewandowskiego. Polak miał otrzymać już ofertę zarówno od Barcelony, jak i Juventusu, lecz decyzja wciąż nie została podjęta. "Duma Katalonii" jednak nie przestaje działać w kwestii umów, a ofertę przedłużenia zaakceptować miał Hansi Flick. Zdaniem "Mundo Deportivo" do finalizacji rozmów dojdzie w przyszłym tygodniu, gdy w Hiszpanii pojawi się Pini Zahavi.

Piłka nożna: Hansi Flick przedłuży kontrakt z Barceloną
Robert Lewandowski i Hansi Flick

Bardzo głośno w ostatnim czasie jest o przyszłości Roberta Lewandowskiego. 37-latkowi z końcem sezonu wygasa kontrakt z Barceloną, a całe zamieszanie chcą wykorzystać kluby MLS oraz z Arabii Saudyjskiej. Najpoważniejszym kandydatem do pozyskania Polaka jest jednak Juventus. Co więcej, włoski gigant według tamtejszych mediów złożył już mu pierwszą ofertę.

Podobny ruch już jakiś czas temu poczyniła Barcelona, lecz decyzji wciąż brak. Do przełomu może dojść w przyszłym tygodniu, bowiem w stolicy Katalonii pojawi się Pini Zahavi, agent naszego napastnika. Co ciekawe, przyleci on w celu reprezentowania nie tylko Polaka.

Według "Mundo Deportivo" klub podjął ruchy w celu przedłużenia umowy z Hansim Flickiem, którego agentem jest wspomniany Zahavi. Obecna umowa Niemca obowiązuje do końca sezonu 2026/2027. Wiele wskazuje na to, że zostanie przy drużynie na dłużej. Oto szczegóły.

Flick pozostanie w Barcelonie. "Już zatwierdził długość"

Jak podaje wspomniane źródło, Barcelona początkowo chciała zatrzymać 61-latka do czerwca 2029 roku, czyli o dwa lata dłużej. Ten jednak miał być niezbyt przychylny do takiego okresu i zgodził się na przedłużenie umowy o rok - do 2028 roku. W kontrakcie ma widnieć zapis o możliwości kontynuacji współpracy jeden rok dłużej.

- Źródła bliskie menedżerowi potwierdziły dla tej gazety, że Flick już zatwierdził długość nowego kontraktu zaproponowanego przez klub. Jak wyjaśnił dyrektor zarządzający, będzie on obowiązywał do 2028 roku z opcją przedłużenia o rok - czytamy.

Aktualnie FC Barcelona jest liderem hiszpańskiej LaLiga i jest o krok od obrony wywalczonego przed rokiem mistrzostwa kraju. Najbliższy mecz "Duma Katalonii" rozegra w sobotę 2 maja. Będzie to starcie z Osasuną, a pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00.

