Barcelona jednak rezygnuje. Nagły zwrot akcji. Lewandowski zostaje w domu

" FC Barcelona ogłasza, że została zmuszona do zawieszenia udziału w meczu zaplanowanym na najbliższą niedzielę w Japonii z powodu poważnego naruszenia umowy przez promotora" - czytamy w oświadczeniu.

Jednak falstart, Barcelona odwołuje wylot do Azji. Flick nie kryje wściekłości

To oznacza, że niedzielny mecz z Vissel Kobe nie dojdzie do skutku. Ci, którzy liczyli na to, że właśnie w tym spotkaniu Robert Lewandowski zdobędzie pierwszą bramkę po wakacyjnej przerwie, muszą uzbroić się w cierpliwość. Azjatyckie tournee Barcelony stanęło pod dużym znakiem zapytania.