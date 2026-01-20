Po triumfie w Superpucharze Hiszpanii zawodnicy FC Barcelona nie mieli łatwego powrotu do Hiszpanii. Niedługo po wygranym finale z Realem Madryt mistrzowie Hiszpanii mierzyli się w ramach Pucharu Króla z drugoligowym Racingiem Santander.

Niżej notowany rywal dość niespodziewanie postawił się "Dumie Katalonii", a losy spotkania rozstrzygnęły się w drugiej połowie. Barcelonę na prowadzenie w 66. minucie wyprowadził Ferran Torres, a w doliczonym czasie gry decydujący cios zadał Lamine Yamal.

Znacznie mniej szczęścia zawodnicy z Barcelony mieli przy okazji wyjazdowego starcia w La Liga z Realem Sociedad. Problemy zaczęły się jeszcze przed przerwą, gdy gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Mikel Oyarzabal. Barcelona wyrównała w 70. minucie za sprawą Marcusa Rashforda, lecz po chwili radości znów nastąpił smutek. Niespełna minutę po trafieniu Anglika zwycięstwo Baskom dał Goncalo Guedes.

Barcelona informuje o kontuzji swojej gwiazdy. Szansa dla Roberta Lewandowskiego

Występ od pierwszej minuty oraz bramka Roberta Lewandowskiego w finałowym meczu z Realem Madryt nie przyniósł stałego powrotu do wyjściowej jedenastki. Hansi Flick w dwóch kolejnych starciach postawił na Ferrana Torresa, a "Lewy" zmieniał go dopiero w okolicach 60. minuty.

Przed kapitanem reprezentacji Polski nadarzyła się jednak okazja, by chociaż na chwilę zostać pierwszym środkowym napastnikiem "Dumy Katalonii". Wszystko z powodu urazu, którego doznał Torres. Hiszpańskie media już w poniedziałek spekulowały, że Hiszpana zabraknie w samolocie, który wyruszy do Pragi na mecz Ligi Mistrzów ze Slavią. Wtorkowy komunikat FC Barcelony nie pozostawił w tej kwestii żadnych złudzeń.

Ferran Torres znalazł się poza kadrą powołaną na mecz Champions League z mistrzem Czech. Chwilę później "Duma Katalonii" wystosowała oficjalny komunikat traktujący o stanie zdrowia Torresa. 25-latek doznał urazu mięśnia półbłoniastego w prawej nodze. Jak oszacowano, Hiszpan ma wrócić do gry za około dziesięć dni.

Z dobrych wieści, do gry wraca Raphinha, który również uskarżał się ostatnio na problemy zdrowotne. Absencja Torresa może dać Lewandowskiemu szansę gry od pierwszej minuty w Pradze. Niewykluczone, że tak się stanie również w przypadku kolejnego starcia ligowego. FC Barcelona w niedzielę 25 stycznia zmierzy się na Camp Nou z Realem Oviedo.

Mecz Ligi Mistrzów FC Barcelony ze Slavią Praga zostanie rozegrany w środę 21 stycznia o godz. 21:00. Relację z tego meczu będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Robert Lewandowski (FC Barcelona) Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Ferran Torres Dennis Agyeman / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP

Ferran Torres i Robert Lewandowski Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir East News

