Barcelona informuje tuż przed meczem Ligi Mistrzów. Nagła szansa dla Lewandowskiego
W środowy wieczór w siódmej serii spotkań Ligi Mistrzów FC Barcelona zagra na wyjeździe ze Slavią Praga. W starciu z Czechami mistrz Hiszpanii będzie zdecydowanym faworytem. Nadchodząca potyczka dość niespodziewanie może być szansą dla Roberta Lewandowskiego. Dużo zmienił wtorkowy komunikat klubu, który ogłosił absencję głównego rywala kapitana reprezentacji Polski do gry od pierwszej minuty.
Po triumfie w Superpucharze Hiszpanii zawodnicy FC Barcelona nie mieli łatwego powrotu do Hiszpanii. Niedługo po wygranym finale z Realem Madryt mistrzowie Hiszpanii mierzyli się w ramach Pucharu Króla z drugoligowym Racingiem Santander.
Niżej notowany rywal dość niespodziewanie postawił się "Dumie Katalonii", a losy spotkania rozstrzygnęły się w drugiej połowie. Barcelonę na prowadzenie w 66. minucie wyprowadził Ferran Torres, a w doliczonym czasie gry decydujący cios zadał Lamine Yamal.
Znacznie mniej szczęścia zawodnicy z Barcelony mieli przy okazji wyjazdowego starcia w La Liga z Realem Sociedad. Problemy zaczęły się jeszcze przed przerwą, gdy gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Mikel Oyarzabal. Barcelona wyrównała w 70. minucie za sprawą Marcusa Rashforda, lecz po chwili radości znów nastąpił smutek. Niespełna minutę po trafieniu Anglika zwycięstwo Baskom dał Goncalo Guedes.
Barcelona informuje o kontuzji swojej gwiazdy. Szansa dla Roberta Lewandowskiego
Występ od pierwszej minuty oraz bramka Roberta Lewandowskiego w finałowym meczu z Realem Madryt nie przyniósł stałego powrotu do wyjściowej jedenastki. Hansi Flick w dwóch kolejnych starciach postawił na Ferrana Torresa, a "Lewy" zmieniał go dopiero w okolicach 60. minuty.
Przed kapitanem reprezentacji Polski nadarzyła się jednak okazja, by chociaż na chwilę zostać pierwszym środkowym napastnikiem "Dumy Katalonii". Wszystko z powodu urazu, którego doznał Torres. Hiszpańskie media już w poniedziałek spekulowały, że Hiszpana zabraknie w samolocie, który wyruszy do Pragi na mecz Ligi Mistrzów ze Slavią. Wtorkowy komunikat FC Barcelony nie pozostawił w tej kwestii żadnych złudzeń.
Ferran Torres znalazł się poza kadrą powołaną na mecz Champions League z mistrzem Czech. Chwilę później "Duma Katalonii" wystosowała oficjalny komunikat traktujący o stanie zdrowia Torresa. 25-latek doznał urazu mięśnia półbłoniastego w prawej nodze. Jak oszacowano, Hiszpan ma wrócić do gry za około dziesięć dni.
Z dobrych wieści, do gry wraca Raphinha, który również uskarżał się ostatnio na problemy zdrowotne. Absencja Torresa może dać Lewandowskiemu szansę gry od pierwszej minuty w Pradze. Niewykluczone, że tak się stanie również w przypadku kolejnego starcia ligowego. FC Barcelona w niedzielę 25 stycznia zmierzy się na Camp Nou z Realem Oviedo.
Mecz Ligi Mistrzów FC Barcelony ze Slavią Praga zostanie rozegrany w środę 21 stycznia o godz. 21:00. Relację z tego meczu będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.