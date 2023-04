Przy takim obrocie zespół Xaviego stanął przed znakomitą szansą, by jeszcze powiększyć swoją przewagę w tabeli La Liga. Jeśli Barcelona na własnym stadionie pokona Gironę, to Real będzie do niej tracił już aż 15 punktów, przy tylko 10 meczach pozostałych do końca rozgrywek. Innymi słowy, byłaby to prawdziwa autostrada do odzyskania krajowego tytułu.